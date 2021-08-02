白羅斯女跑手憶述如何逃過「被返國」？處變不驚爭取時間做這事

撰文：許懿安
出版：更新：

有份參加東京奧運的白羅斯短跑女運動員齊馬諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）稱被迫乘飛機回國。她在代表團成員「陪同」下來到東京羽田機場，但未有登機，轉而向日本警方求助。現時她人在日本，國際奧運會及日本外務省在處理事件。她在8月1日接受白羅斯體育網站Tribuna訪問時稱：「我怕我在白俄羅斯會入獄」。

她在羽田機場說：「我怕我會在白俄羅斯坐牢。我不怕被解僱或被踢出國家隊。我擔心我的安全。我認為目前在白俄羅斯對我來說並不安全。我沒做任何事，但他們剝奪我參加200米比賽的權利，並想送我回家。」

她沒說為何害怕自己會入獄，但她是因批評國家體育機構的言論而害怕被報復。

拍片批評教練團

自稱會被迫返回明斯克（Minsk）的她現年24歲，原定2日參加女子200米賽事。她7月30日在Instagram（Ig）錄下一段自拍影片，稱有關方面在未獲她同意的情況下，安排她參加4X400接力賽。她稱原因是教練團隊疏忽，部分隊友藥檢次數不足，未取得參加4X400米接力的資格。齊馬諾斯卡雅直言自己不擅長跑這個距離。

齊馬諾斯卡雅稱她對這個安排憤怒，以及這是完全不尊重她，因這是一個她從未跑過的距離。她稱影片在Ig公開後，代表團官員開始打電話威脅她，以及稱如她想繼續比賽，須把影片刪除。

她說：「初期有一段長時間，我拒絕刪除它，但然後我刪了，他們就不再打給我。」

齊馬諾斯卡雅稱，國家隊的首席教練Yuri Moisevich對她說，這事已不再是在田徑聯合會層面，也不是國家體育部的層面，而是一個更高的層面。Yuri Moisevich稱齊馬諾斯卡雅應被踢出奧運及國家，因她對團隊表現構成障礙。

拖延時間　與人商量對策

白羅斯代表團人員1日下午去到她下榻的房間，要求她數小時內收拾她行李，並在機場報到。一名心理學家之反後來跟她說話，齊馬諾斯卡雅形容它們是廢話一堆。白羅斯奧委會之後發聲明稱，醫生評估過齊馬諾斯卡雅的情緒和心理狀態後，認為她應退賽。她對此回應說：「沒醫生來找我。沒人檢查過我。」

她補充說：「我的心理狀態很好，儘管這種情況正在發生。 我保持正常，我沒有健康問題，沒有創傷，沒有精神問題。 我已經準備好逃跑了。」

齊馬諾斯卡雅稱自己在收拾行李時，蓄意慢慢做。代表團的人每隔10分鐘都來檢視她的進度。與此同時，她與丈夫和親友聯絡商討對策：「我們在想該做什麼、在哪申請什麼，我們決定，我會去機場，然後我去找警察。這就是我最終做出來的事。」

國際奧委會稱，已跟同齊馬諾斯卡雅取得聯絡，指她感到安全。

日本外務省官員將與她會面。齊馬努斯卡婭傳正考慮在歐洲尋求庇護，包括捷克和波蘭在內多國已稱，準備好向她提供庇護與簽證。

東京奧運｜白羅斯女跑手被迫退賽返國　拒絕登機求助日本警方白羅斯迫降客機拘異見記者 盧卡申科一石二鳥白羅斯不惜逼停歐盟客機　被捕的26歲「異見記者」重要性何在？
白羅斯（前稱白俄羅斯）
東京奧運
發表評論...