白羅斯女跑手憶述如何逃過「被返國」？處變不驚爭取時間做這事

有份參加東京奧運的白羅斯短跑女運動員齊馬諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）稱被迫乘飛機回國。她在代表團成員「陪同」下來到東京羽田機場，但未有登機，轉而向日本警方求助。現時她人在日本，國際奧運會及日本外務省在處理事件。她在8月1日接受白羅斯體育網站Tribuna訪問時稱：「我怕我在白俄羅斯會入獄」。



她在羽田機場說：「我怕我會在白俄羅斯坐牢。我不怕被解僱或被踢出國家隊。我擔心我的安全。我認為目前在白俄羅斯對我來說並不安全。我沒做任何事，但他們剝奪我參加200米比賽的權利，並想送我回家。」

她沒說為何害怕自己會入獄，但她是因批評國家體育機構的言論而害怕被報復。

It’s important to point out that Tsimanouskaya didn’t even criticise the regime. She merely complained (vid) that Belarus officials mixed up the paperwork and registered her for an event she never trained for (relay). Nonetheless regime media made her the enemy of the state nr 1 pic.twitter.com/r63xW0tzOI — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 1, 2021

拍片批評教練團

自稱會被迫返回明斯克（Minsk）的她現年24歲，原定2日參加女子200米賽事。她7月30日在Instagram（Ig）錄下一段自拍影片，稱有關方面在未獲她同意的情況下，安排她參加4X400接力賽。她稱原因是教練團隊疏忽，部分隊友藥檢次數不足，未取得參加4X400米接力的資格。齊馬諾斯卡雅直言自己不擅長跑這個距離。

齊馬諾斯卡雅稱她對這個安排憤怒，以及這是完全不尊重她，因這是一個她從未跑過的距離。她稱影片在Ig公開後，代表團官員開始打電話威脅她，以及稱如她想繼續比賽，須把影片刪除。

她說：「初期有一段長時間，我拒絕刪除它，但然後我刪了，他們就不再打給我。」

齊馬諾斯卡雅稱，國家隊的首席教練Yuri Moisevich對她說，這事已不再是在田徑聯合會層面，也不是國家體育部的層面，而是一個更高的層面。Yuri Moisevich稱齊馬諾斯卡雅應被踢出奧運及國家，因她對團隊表現構成障礙。

拖延時間 與人商量對策

白羅斯代表團人員1日下午去到她下榻的房間，要求她數小時內收拾她行李，並在機場報到。一名心理學家之反後來跟她說話，齊馬諾斯卡雅形容它們是廢話一堆。白羅斯奧委會之後發聲明稱，醫生評估過齊馬諾斯卡雅的情緒和心理狀態後，認為她應退賽。她對此回應說：「沒醫生來找我。沒人檢查過我。」

她補充說：「我的心理狀態很好，儘管這種情況正在發生。 我保持正常，我沒有健康問題，沒有創傷，沒有精神問題。 我已經準備好逃跑了。」

齊馬諾斯卡雅稱自己在收拾行李時，蓄意慢慢做。代表團的人每隔10分鐘都來檢視她的進度。與此同時，她與丈夫和親友聯絡商討對策：「我們在想該做什麼、在哪申請什麼，我們決定，我會去機場，然後我去找警察。這就是我最終做出來的事。」

國際奧委會稱，已跟同齊馬諾斯卡雅取得聯絡，指她感到安全。

日本外務省官員將與她會面。齊馬努斯卡婭傳正考慮在歐洲尋求庇護，包括捷克和波蘭在內多國已稱，準備好向她提供庇護與簽證。