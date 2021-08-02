東京奧運｜美國選手Raven Saunders為受壓迫者發聲　只因身同感受

美國非裔鉛球選手桑德斯（Raven Saunders）8月1日奪得銀牌後在頒獎典禮上，以兩臂交疊擺出X字手勢抗議，稱是為了受壓迫的人而這麼做。她曾有自殺念頭、曾患抑鬱症、焦慮症和創傷後壓力症（PTSD），也是一名敢於公開「出櫃」的同性戀者。



現年25歲的她，1日在頒獎台高舉雙臂，在頭部上方交錯，擺出X字的手勢抗議，成為第1名在東京奧運頒獎台上做出抗議動作的選手。

她表示：「這（X字手勢）是所有受壓迫人士相遇的路口。我向所有黑人大叫，向所有LGBTQ社區吶喊，也叫喚所有正處理心理健康問題的人」。

此舉違反奧運不准進行示威的規定，桑德斯或將因此面臨懲罰。惟美國奧委會及殘奧會已稱，她的手勢沒違反它們在涉及抗議的規例。

美國鉛球運動員桑德斯（左）8月1日在日本東京奧運會的領獎台上擺出「X」手勢。（AP）

扮錄巨人出賽

桑德絲在為受壓迫者聲援同時，也在盡力獲取佳績，同時享受比賽的時光。比賽當天，桑德絲把頭髮染成染成紫色和綠色，佩戴着漫威（Marvel）變形俠醫（中國大陸稱「綠巨人」，台稱「綠巨人浩克」（Hulk））造型的口罩到現場，十分引人注目。

美國鉛球運動員桑德斯8月1日出席日本東京奧運賽事時戴着漫威綠巨人造型的口罩。（AP）

桑德斯稱，她早期的時候也像浩克那樣擁有雙重人格，很難區分兩個不同的自己，很難控制「綠巨人」什麼出現，什麼時候不出現，但踏上處理包括心理健康在內問題的旅程後，她學會如何劃分兩種人格，學會控制它，學會如何讓「綠巨人」在正確時間出現，以及讓內心回復平靜。

▼桑德斯賽後在草地上「扎扎跳」：

Raven Saunders my new favorite Olympic athlete @GiveMe1Shot pic.twitter.com/CS4ZDU4EUa — shelby (@shelbtron) August 1, 2021

鼓舞他人

桑德斯領獎後接受美聯社採訪時稱，她的勝利不單屬於自己，「我感覺了不起，因為我知道我會激勵許多人，激勵很多年輕女孩、很多年輕男孩、很多LGBTQ人士和在自殺邊緣掙扎的人。很多人近乎要放棄，這（得獎）不僅是關於我。」