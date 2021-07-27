東京奧運｜素人單車手爆冷　荷蘭名將自以為奪金　此事為何發生？

荷蘭38歲自由車選手雲露頓（Annemiek van Vleuten）參加2020東京奧運，25日出賽女子公路賽之前一直被視為奪牌希望，雲露頓最後通過終點時以為終於拿下金牌而振臂歡呼，卻得知奧地利選手姬辛賀法（Anna Kiesenhofer）早在1分15秒之前就已經完賽，讓她瞬間臉垮，情緒大受打擊。



綜合美聯社、《商業內幕》報道，東奧自由車女子個人公路賽25日上演不可思議的奪牌戲碼，荷蘭選手雲露頓以3小時54分鐘的紀錄騎完137公里的賽道，衝過終點線時，她以為自己終於獲得金牌而高舉雙臂歡呼，還激動擁抱團隊成員，結果受訪時被媒體人員「恭喜拿下銀牌」，她一聽笑容頓失，整張臉垮了下來，轉頭就向團隊成員確認成績，含淚向記者說，「我以為我贏了，當我發現的時候，我覺得自己很笨。」

不止雲露頓 連其他選手也擺烏龍恭喜她奪金（點圖瀏覽當時情況及導致擺烏龍的可能原因）▼▼▼

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報道指出，事實上，奧地利30歲選手姬辛賀法早在雲露頓抵達的75秒前就已經搶先通過終點，但這件事並非只有雲露頓本人搞錯，同隊的隊友、上屆金牌得主布雷根（Anna Van der Breggen）也認為雲露頓就是冠軍，第11名的英國選手戴格南（Lizzie Deignan）還先恭喜了雲露頓獲勝，幾乎可以說在亞軍後面所有選手都忘記了姬辛賀法的存在。

報道提到，奧運公路賽不允許使用無線電，這讓選手們很難知道其他車手的位置，姬辛賀法搶先脫離主車群之後，便取得巨大領先優勢，但競爭者們都忘了姬辛賀法還騎在前面，荷蘭的雲露頓看起來似乎沒有急迫感要追上她。姬辛賀法抵達終點後躺在地上大哭，她表示，沒人指望她能在東京奧運獲取好成績，連她自己也不相信，「我簡直不敢相信，即使已越過終線，我也想問『現在比賽結束了嗎？』」。

代表奧地利參賽的姬辛賀法只是個業餘運動員，先前熱衷鐵人三項，受傷後專注於單車運動。報道稱，姬辛賀法沒有教練或專業團隊，她獨自制定自己的訓練計劃、營養菜單等，在這次公路賽中更沒有任何奧地利隊友的幫助，首次參加奧運，就一舉奪下世界金牌。英國選手戴格南直呼對姬辛賀法一無所知，「她絕對是個驚喜贏家。」

事實上，姬辛賀法有個學霸背景，她的本業其實是個數學家，從維也納大學數學系畢業後，先後取得了英國劍橋大學碩士、西班牙加泰羅尼亞理工大學的博士學位，目前在瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）擔任研究員，專門研究非線性偏微分方程式。

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