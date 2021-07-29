面對「帝國墳墓」阿富汗　中國展示了與美國的大不同

本周三（28日），中國外交部部長王毅於天津接見了來華訪問的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行，阿塔宗教委員會和宣傳委員會負責人同行。按報道，雙方在會見擴大了共識，為友好交往營造了良好條件。中國與塔利班的交往，體現了中國在外交問題上貫徹一直的不干涉主義，以及務實處理問題的積極作風，這與美國先前的阿富汗政策有很大的差別。



美國當年為了反擊恐怖主義，採用了最直接的戰爭方式，企圖消滅一直支持恐怖主義的阿富汗塔利班政權。儘管美軍有壓倒性的實力，但戰爭未有解決阿富汗土地上的問題。塔利班轉為地下發展，美國扶持的新政府長期要依賴美軍支持，而美軍長期駐守相當於「燒銀紙」。最終，在經歷了二十年的戰事後，今年美軍終於從阿富汗的土地上撤去。從結果而論，美國當年處理阿富汗和塔利班的政策都是失敗的。

美國撤走後，塔利班於7月8日聲稱已控制阿富汗85%土地。圖為阿富汗政府軍奪回拉格曼省阿利謝爾地區一個檢查站後，士兵7月8日在附近區域巡邏。（Reuters）

中國外交不講意識形態

美國撤退後，塔利班勢力又再快速在阿富汗壯大，從現狀看新政府無法全面壓制塔利班。作為阿富汗的鄰國，中國與塔利班接觸和打交道，有非常現實的意義。雖然有人認為這相當於與恐怖份子打交道，但美國已經示範了一次戰爭是無法解決問題了。在此前題下，中國接觸塔利班，有助於務實地解決雙方的問題，總比不對話要來得好。

中國一直也支持打擊恐怖主義，但同樣地對於中國而言，阿富汗到底是塔利班上台還是新政府繼續執政是他國事務，中方無意干涉。這為中國與塔利班之間開啟了對話和共識的空間。正如外長王毅所提出，中國希望塔利班和阿塔等做到不再支持在中國境內的「東伊運」恐怖組織。那意味着只要塔利班不干涉中國，不支持分裂分子和恐怖主義，中方與塔利班大有磋商空間。

沒有人想做恐怖份子

中國同時強調希望阿富汗能以和平方式終結政治和宗教問題，並有「穩定和發展國家的機會」。事實上，中國的「一帶一路」計劃便包括了阿富汗在內，多年來在當地的直接投資包括了學校、醫院建築等基礎設施。中國在阿富汗的經濟建設路線，也道出了中國對於解決恐怖主義的一些見解。

東伊運是中國與塔利班關係能否改善的關鍵。

中東地區恐怖主義熱烈，不少人歸咎於伊斯蘭教義的極端性，然而任何宗教也有其極端的一部分，包括西方的基督宗教在歷史上也有多種極端教義的例子，不能獨指責是伊斯蘭的問題。穆斯林在近代受到西方不公平對待長年所積累的壓力，例如以巴問題上，穆斯林是受盡了西方的欺壓。再加上，自從近代以來，中東不少伊斯蘭國家的經濟發展普遍比起西方先進社會更低。這致使極端主義者有機可乘，鼓動人民將不滿投到外國人身上，使中東以至於穆斯林成為恐怖主義溫床。

從這點來，要解決一系列的恐怖主義問題，必須從這兩方面著手。首先，外國不應該自以為是地以價值觀衡量伊斯蘭國家，尊重其文化與傳統。例如伊斯蘭中普遍存在的政教不分離元素，便經常成為被西方指指點點的對象。更重要的是，國家發展是解決恐怖主義的最好方法。只要人民生活質素有所改善，生活安穩，願意投入極端恐怖主義的支持者自然更少。從此可見，「中國式方案」也許是解決阿富汗問題的良方。甚至連美國國務卿布林肯也在中國與塔利班會談後表示，如果中國正在尋求「和平解決衝突」和「真正具有代表性和包容性」的阿富汗政府，那中國的介入是一件好事。