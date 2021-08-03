英國航母穿越南海後　德國軍艦正式啟程前往南海

英國「伊利沙伯女王」號（HMS Queen Elizabeth）航母打擊群剛剛穿越南海，通過巴士海峽進入菲律賓海。德國一艘巡防艦8月2日正式啟程前往南海等印太地區。



German frigate Bayern sets sail today for a six month Indo-Pacific tour. Will monitor North Korea sanctions, but will also cross the South China Sea. https://t.co/toYEWm0ybt — Finbarr Bermingham (@fbermingham) August 2, 2021

據路透社報道，德國加入其他西方國家的行列，擴大其在南海等印太地區的軍事存在。德國8月2日派遣一艘軍艦前往南海，這是近20年來德國首次派遣軍艦前往南海。

德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）2日前往威廉港（Wilhelmshaven）德國海軍基地出席「拜恩」號導彈驅逐艦啟程儀式，「巴伐利亞」號將開始為期7個月的航行，將前往澳洲、日本、韓國和越南等國。

「拜恩」號導彈驅逐艦號預計12月中旬穿越南海，成為2002年以來第一艘通過南海的德國軍艦。

卡倫鮑爾在出席它的啟程儀式上發表講話說：「我們希望現有法律得到尊重，航道能夠自由航行，開放社會得到保護，貿易遵循公平規則。」

德國官員表示，德國海軍將遵循共同的貿易路線。這艘護衛艦預計也不會通過台灣海峽。

不過路透社指出，柏林方面明確表示，德國軍艦此次前往南海旨在強調德國不接受中國的領土主張。

針對德國2002年以來首次派出軍艦經過南海，中國外交部發言人此前曾表示，各國在南海享有國際法所規定的航行與飛越自由，但不能以此為藉口危害沿岸國主權和安全。

英國航母「伊利沙伯女王」號日前通過南海，目前已經通過呂宋海峽，進入菲律賓海。

「伊利沙伯女王」號指揮官穆爾豪斯（Steve Moorhouse）8月1日在Twitter發文，指「伊利沙伯女王」號航母打擊群已經通過呂宋海峽、進入菲律賓海。

他表示，「伊利沙伯女王」號航行任務是顯示英國為印太地區安全做出貢獻的實力和決心。