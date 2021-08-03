白羅斯跑手上演真人版《白夜逃亡》求庇運動員命運各異｜國際晨報

躋身奧運殿當，是很多運動員夢寐以求的事，但如國家安排不當，被下令參與自己完全不擅展的項目又該怎麼辦？白羅斯女跑手齊馬諾斯卡雅的選擇是直接說出來，卻面臨被迫退賽，以及被送回祖國的命運。她因害怕會被報復，短時間內策劃尋求庇護。



齊馬諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）本於8月2日出戰東京奧運女子200米跑，卻在8月1日被迫回國。她在白羅斯代表團成員「陪同」下抵達羽田機場後沒登機，轉而向日本警方求助。她同日已進入波蘭駐東京大使館求庇，獲批人道簽證，數日內將乘搭飛機前往波蘭。她的丈夫也會到波蘭與她會合。

《白夜逃亡》是一部1985年上映的美國電影，內容講述一名蘇聯芭蕾舞蹈員逃亡至美國，卻在一次赴日表演途中、因飛機故障迫降蘇聯，令他又回到祖國。蘇聯為感化他，讓他認識一名逃到蘇聯的美國踢踏舞演員。其後兩人立場表面上發生轉變，結果仍是相當無奈。

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跟她處境相似的，還有來自烏干達一名選手。東京奧運快將開幕之際，20歲的塞基托萊科（Julius Ssekitoleko）7月16日突然失蹤。他擅自離開酒店並留書稱，由於祖國生活艱苦，他想留在日本工作，日本警方之後在三重縣四日市找回他。他回國後在28日被起訴。

事件引發外界再度關注日本的難民問題，它的審核制度是出了名的嚴苛。類似緬甸足球隊守門員Pyae Lyan Aung在日求庇，2月獲發6個月的緊急簽證實在罕見。而即使他們能留日，生活亦多不穩定。

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