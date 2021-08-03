澳洲Tesla電池基地起火　焚燒3天後終受控

澳洲消防單位稱，維多利亞州設立的特斯拉（Tesla）大型貯能電池組上週因不明原因起火，火勢延燒3天後，2日終於受控。



據界面新聞報道，這個電網規模的項目是由法國電力生產商Neoen SA與特斯拉合作開發，項目名為「維多利亞州巨型電池組」（Victorian Big Battery），旨在幫助維多利亞州實現到2030年50%的可再生能源目標。

Neoen在2021年年初從澳洲政府獲得1.6億澳元的融資，特斯拉為該項目提供其Megapack技術，該項目將在12月開始的澳洲夏季及時開始運行。

Neoen聲明稱，這場火災發生在測試期間，起火原因不明。Neoen總經理Louis de Sambucy在一份聲明中說：Neoen和特斯拉正在與現場的應急部門密切合作。他補充說，該基地已經與電網斷開，不會對電力供應產生影響。

維多利亞州消防隊說，配備呼吸器的工作人員正在努力阻止大火從13噸重的電池蔓延到附近的電池。

本場火災引發了有毒煙霧警告，消防部門指示附近郊區的居民關閉門窗。科學研究員正在進行大氣監測，儘管他們說對社區沒有威脅。

特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）在得知大電池基地發生火災的消息後，在社交平台上表示，「普羅米修斯解除了束縛。」