英國召喚伊朗大使抗議　警告伊朗要為襲擊油輪後果負責

美國、英國及以色列指責伊朗涉嫌攻擊一艘海上油輪，導致兩人死亡。英國召喚伊朗駐英大使抗議，伊朗則召喚駐德黑蘭的英國代辦和羅馬尼亞使節，抗議對方指控。



一艘以色列運油輪Mercer Street日前在阿曼外海遭遇無人機襲擊，一名英國及羅馬尼亞成員死亡。美國、英國及以色列指責是伊朗所為，伊朗否認。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）肯定伊朗發動襲擊，稱這次襲擊與伊朗過去的襲擊相似，包括帶炸藥的無人機攻擊，布林肯指責伊朗的所為是對航行自由及商業活動的直接威脅。

圖為2015年12月，以色列運油輪Mercer Street。（Reuters）

英國外交部8月2日召見伊朗駐英大使哈爾萬德（Mohsen Baharvand），指責伊朗發動襲擊，要求伊朗必須立即停止將國際和平與安全置於險境的舉動。首相約翰遜（Boris Johnson）亦表示，伊朗要面對他們所做所為的後果。

伊朗同日召見駐德黑蘭英國代辦和羅馬尼亞使節。外交部發言人警告，伊方維護自身安全和國家利益絕不遲疑，對於任何可能的冒險行為，會立即作出強烈回應。

另外，卡塔爾外交部在2日亦作出譴責，表示對破壞國際海上運輸、船舶與運油輪航行安全的行為完全不能接受，促請就在阿曼海岸附近發生的事件訴諸國際法，確保襲擊不會再發生。