調查指紐約州長科莫涉性騷擾11名女性　拜登等籲辭職

撰文：楊倩
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美國紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）周二宣布，獨立調查報告顯示對紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）的性騷擾指控屬實，至少11名女性受害，其中包括現任和前任僱員。總統拜登（Joe Biden）等黨內重量級人物呼籲科莫辭職。

綜合外媒報道，昨日被問及科莫是否應該辭職時，總統拜登回答說：「是的。」但他拒絕進一步評論如果科莫不辭職，是否會面臨彈劾。「我認為他應該辭職，」拜登說。「我知道州立法機構可能會決定彈劾。我不掌握確實情況。」拜登在談到科莫的行為時補充說：「我相信有些擁抱是完全無辜的，但顯然司法部長認為有些事情並非如此。」

愈來愈多的兩黨知名政客在報告發布後籲科莫辭職，其中包括與他同屬民主黨的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）說，眼前事實令人感到困擾及痛苦，會詳細閱讀報告。

紐約州總檢察長詹樂霞8月3日在紐約在相關性騷擾報告的新聞發布會上發表講話。背後是首席調查員之一Joon Kim律師。（美聯社）

經過長達數月的調查，由紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James） 監督的一份獨立報告發現，科莫涉嫌「不受歡迎的摸索、親吻和擁抱」，對員工發表不當言論，並縱容「充滿恐懼和恐嚇」的職場文化。該報告包括來自11名婦女的具體指控，這些指控被認為是可信的，並得到其他證據的證實。詹樂霞指調查結果是「民事性質的」，但打開了當局對州長提起刑事訴訟的其他可能性。

在整個調查過程中一直聲稱自己清白的科莫，在報告發布後再次否認有不當行為，聲稱他「從未不恰當地接觸任何人或進行不恰當的性挑逗」。又稱相關動作、親吻是他習自父母表達暖意的方法，幾十年來一直公開如此，對所有男女老幼、同性雙性戀都是一視同仁。對於有女性因此感到被冒犯表示抱歉。

科莫稱他的律師已經逐條回應了每個指控，其中一個案例的女性在加入他辦公室之前就是性騷擾的受害者，他透露曾聽她傾訴。科莫辯稱由於自己也有家人曾在高中時期成爲性騷擾受害人，感同身受，但不料關懷不但沒有幫到對方，反而讓對方誤會。

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