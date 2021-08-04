美國紐約州科莫涉性騷擾拒辭職：從無不恰當觸摸

美國紐約州檢察長辦公室發布認定州長科莫性騷擾州政府員工的報告，惟州長科莫（Andrew Cuomo）8月3日在15分鐘的影片中表達異議，並且拒絕辭職。他稱事實與報告描述的有很大分別。



紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）稱在新聞發布會上說：「獨立調查得出結論，州長科莫對多名女性進行性騷擾，這樣做違反了聯邦和州法律。」她稱：「特別是，調查發現州長科莫以做出不受歡迎及不合意的觸摸以及發表大量有挑逗性和色情性質的冒犯性評論，對女性造成一個不有善的工作環境。」

詹樂霞率領進行調查，結果顯示他曾性騷擾多人。但科莫回應稱：「首先，我想你從我這邊直接知道，我從未不恰當地觸摸任何人或是進行不恰當的性挑逗。我現年63歲，我成年後的人生在公眾視野中度過，我不是這種（做出那種行為的）人，我從不曾這樣。」

科莫在影片中，就其第二名前行政助理以及健康顧問貝內特（Charlotte Bennett）的一個指控進行回應，承認他曾「問她我通常不會問人的問題」——包括她的戀愛情況。他稱對於將她私人生活帶到辦公室表示「真切而且深感抱歉」。貝內特曾問她是否與年長男性發生過性關係。

他也將事件歸因於美國的政治環境：「今日我們活在一個不是有毒，就是過熱的政治環境中。惟它不應對任個人造成重大的影響。政治和偏見交織在這情況的各個方面。有些人會天真的這麼想（意即他有性騷擾他人），但紐約人不天真。」

事件起源於11名女子2020年12月指控科莫有不恰當的行為，例如在她們不想的情況下進行親吻、撫摸、邀請玩撲克（輸了的人得脫衣），逕自評論她們的性生活。他3月就自已可能成女性感到「不舒服」道歉，但堅稱「從沒不恰當地觸摸任何人」，以及他不會辭職。科莫其後要求詹樂霞就他的性騷擾指控進行獨立調查。

報告出爐後，科莫已是四面楚歌。包括美國總統拜登（Joe Biden）、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、紐約州議會大部分議員，議會中逾三分之二的民主黨議員；議會有權對科莫進行彈劾。