美國紐約州長科莫性騷擾醜聞愈揭愈多　要女記者「吃下整條香腸」

美國民主黨籍紐約州長科莫(Andrew Cuomo)的性騷擾醜聞因2名女子出面指控而發酵。他在2月28日道歉,惟其類似事件繼續曝光。他被揭2016年曾在公開場合,要求女記者吃掉整根香腸,疑似有性暗示。惟片中女主角自稱不覺得被騷擾。

科莫被前幕僚博伊蘭(Lindsey Boylan)指控性騷擾。她2月24日指他曾強吻她,並會撫摸她的下腰、手臂和腿部,甚至提出一起玩脫衣撲克。《紐約時報》2月27日引述科莫的第二名前行政助理貝內特(Charlotte Bennett)稱,他曾問她是否與年長男性發生過性關係。貝內特也曾是科莫的健康顧問。

科莫被指2016年8月在紐約州博覽會餐會上,不理女兒米夏埃拉(Michaela Kennedy-Cuomo)在在旁,向鏡頭問道「妳可吃掉整個三文治嗎?」原來科莫是在向站攝影機旁邊的女記者切法盧(Beth Cefalu)發問,接着片中可見科莫叫來助手,端了一盤香腸三文治給她。這段影片由紐約記者賓德(Matt Binder)上載到Twitter。

她拿了三文治後向科莫說謝謝,但他此時繼續說「我想看你吃掉整根香腸(I want to see you eat the whole sausage)」,並邀她坐到他身邊吃。

女記者聞言,走到他身旁坐下,拿起香腸三文治和他合照。科莫此時說了一句「那照片中香腸太多了(There’s too much sausage in that picture)」,現場傳來一陣笑聲。

圖為女記者切法盧拿起香腸三文治與美國紐約州長一起合照的一刻。兩人在鏡頭前笑容可掬。切法盧2021年3月2日推文否認被性騷擾。(新聞影片截圖)

I was not pressured/harassed

this is two people enjoying the one event - the NYS fair - that gives them a little more freedom to be informal. Its really sad it’s being turned into anything more. https://t.co/sISlRUR8ER — Beth Cefalu (@BethanyCefalu) March 1, 2021

在兩名前助理指控科莫性騷擾後,他承認28日稱自己一些在公事場合的言論「或太不敏感或太涉及個人私隱」。他稱那些女子「或錯誤地詮釋(那些言論)為她所不想要的調情」而他為此「真的抱歉」。

愈來愈多政界人士就醜聞發言,包括美國高官及政黨人士,令科莫辭職壓力大增。美國白宮發言人普薩基(Jen Psaki)及代表紐約州的民主黨籍眾議院奧卡西奧科爾特斯(Alexandria Ocasio-Cortez)都認為須就那些指控進行獨立調查。之前被指一直沉默的前國務卿希拉里(Hillary Clinton)3月1日也發聲明稱,指控科莫的人應該獲得答案;她支持進行調查。