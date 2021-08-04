科莫性騷擾報告詳述受害者經歷　包括各種撫摸及言論涉性暗示

美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）面臨性騷擾指控，紐約檢察官8月3日公布調查報告，指科莫在任期間性騷擾多名女性，在他的州政府製造了一種恐懼氣氛。報告具體地列出了科莫的行為，如何讓女性感到受侵犯與不快。



報告中說明科莫曾性騷擾11名女性，包括作出性暗示，或作出讓女性感到受侵犯與不快的身體碰觸。

例如一名女性州警（報告中未有具體說明身份），科莫有意提拔她，讓她加入警察的保護服務部門（PSU），以負責保護政府並在政府部門附近工作的人員。

圖為8月3日，紐約檢察長詹樂霞（Letitia James）發表針對紐約州州長科莫的調查報告。（Reuters）

而在那女性警察入職後，科莫對她進行多次的性騷擾，包括在她幫科莫開門走進活動室前，科莫「用手撫摸她的腹部，從肚臍到右臀部位」；在另一場所，她在等電梯時，科莫「用手指碰觸她的背部，從脖子頂到脊椎再到她的背部中間，再一邊跟她打招呼」。

科莫又曾對她作出性暗示，包括要求她「幫他找女朋友，並描述他對女朋友的標準是能夠『忍受痛苦』」；「問她為何想着結婚，因為婚姻代表『你的性慾下降』。」

至於對另一名的女性行政助理，科莫同樣被指曾多次對她進行多次性騷擾及非禮。包括擁抱她及親吻臉頰，在一次多人自拍時「抓住她的屁股」。而在一次的擁抱時，更把手「伸到胸前隔着衣服抓住她的乳房」，讓她大為震驚。

科莫曾對類似的行為進行反駁，稱在有10名工作人員眾目睽睽下，自己不可能作出如此行為。但報告稱這樣的行為發生在政府官邸中科莫的私人辦公室，相信當時不會有其他人在場。

報告結論指出，調查發現許多指控得到了其他人的證實，涉事女性的供述比科莫的反駁更為可信。