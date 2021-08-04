賀錦麗8月22日起訪問新加坡越南　料聚焦南海問題

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）8月將訪問新加坡和越南，英媒報道，她將聚焦南海問題，牽制中國。



路透社8月4日報道，賀錦麗預計8月22日抵達新加坡、24日抵達越南，並於26日返回美國。一名白宮高級官員說，賀錦麗本月訪問越南和新加坡期間，將重點討論捍衛南海的國際規則、加強美國的地區領導地位以及擴大安全合作。

7月26日，美國總統拜登（Joe Biden，左）以及副總統賀錦麗（右）在白宮出席活動。（AP）

這位美國官員還說，考慮到新加坡和越南的地理位置、經濟規模、貿易關係，以及在南海等安全問題上的安全夥伴關係，美國政府將這兩個國家視為重要的合作夥伴。

報道稱，越南一直公開反對中國在南海的主張。面對中國在該海域的軍事化及其龐大的海岸警衛隊和漁業船隊，這地區國家基本上歡迎美國在該地區的軍事存在。

賀錦麗將是第一位訪問越南的美國副總統。當前，華盛頓正尋求加強國際支持，以對抗中國日益增長的全球影響力。

這位白宮官員還強調，美國不希望任何國家主宰該地區，或利用權力損害其他國家的主權。「（屆時）副總統將強調，貿易在整個南海都應自由通行，任何國家都不應該不尊重其他國家的權利。」

王毅8月3日以視像方式出席中國-東盟外長會。（中國外交部網站）

報道指出，該官員還表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情、疫苗接種和疫苗質量也將是賀錦麗此行的首要任務。

王毅8月3日以視像方式出席中國－東盟（10+1）外長會時說，中方在南海的主權權益符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，中方從未提出新的聲索，但必將堅持迄今一以貫之的立場，「但我們要警惕的是，個別域外國家已成為南海和平穩定最大的攪局者。南海不是也不應成為大國博弈的角鬥場。」