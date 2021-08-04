新冠肺炎︱對抗Delta變種病毒　世衛急需115億美元緊急資金

路透社8月4日報道，據一份未公開的世衛報告顯示，世衛急需115億美元（約897億港元）以對抗傳染力更強的Delta變異病毒株，世衛並擔心富裕國家會繞過它的對抗新冠肺炎（COVID-19）計劃。



報道稱，在預計將於本周發布的這份文件裏，世衛組織要求合作夥伴提供的資金中，有很大一部分用於為較貧窮國家購買檢測儀器、氧氣和口罩，四分之一的資金將用於為他們購買數億劑疫苗，否則這些疫苗就會流向其他地方。

世衛組織總幹事譚德塞在7月30日日內瓦舉行的記者會上緊急呼籲為測試、治療和疫苗提供77億美元（新華社）

報道指，文件仍在修改中，它概述了在獲取抗擊新冠病毒工具加速計劃的成果和資金需求。計劃由世衛組織共同牽頭，旨在向世界各地公平分發新冠疫苗、藥物和進行檢測。

報道還引用一名不願透露姓名的官員表示，該計劃在疫情開始之初就建立了，但資金仍然嚴重不足，其協調人員現在承認，由於許多政府希望以「不同的方式」解決全球疫情相關需求，該計劃資金不足的情況仍將繼續存在。

文件顯示，有鑑於此，該計劃已削減了近50億美元的資金需求，但仍需要168億美元，幾乎與迄今為止籌集到的資金一樣多，其中迫切需要77億美元。

文件還呼籲在提供77億美元的基礎上，再提供38億美元，用於行使再購買7.6億劑新冠疫苗的選擇權，這些疫苗將於明年交付。