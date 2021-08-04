阿富汗代理防長住所外發生炸彈襲擊與槍戰釀8死　塔利班認責

阿富汗代理國防部長穆罕默迪（Bismillah Khan Mohammadi）住所附近8月3日晚上發生汽車炸彈襲擊，其後有4名槍手出現，與政府軍爆發逾4小時槍戰。襲擊導致至少8死20傷，死者包括4名槍手。
爆炸3日晚上發生在首都喀布爾（Kabul）戒備森嚴的高檔社區，施襲者之後與政府軍爆發槍戰。
事件造成至少8人死亡，20人受傷。內政部發言人斯塔內克扎伊（Mirwais Stanekzai）4日稱，傷亡人數可能會上升。
斯塔內克扎伊說，襲擊發生在穆罕默迪的住所，而穆罕默迪是襲擊的目標，但他沒有受傷。穆罕默迪事發時不在家，他的家人亦已安全撤離。
武裝組織塔利班（Taliban）發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）4日在聲明中承認責任，並指阿富汗國家軍隊最近在多個省份的襲擊，導致平民傷亡及流離失所，今次襲擊是對此報復。
襲擊發生數小時後，位於喀布爾的主要情報機關國家安全局（National Directorate of Security）附近亦發生爆炸，最少3人受傷，包括2名平民和一名保安官員。
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