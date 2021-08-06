東京奧運｜人口大國卻獎牌數目不多　印度為何落後獎牌榜？

東京奧運將於8月8日閉幕，目前人口大國中國的金牌數目仍然領先。不過同樣是人口大國的印度，成績相對遜色，截至8月7日晚上9時半，為1金2銀4銅，合共7面獎牌，排行第47位。美國有線新聞網絡（CNN）分析了印度於奧運的表現落後其他國家的原因。



美國有線新聞網絡（CNN）之前在8月4日已報道，印度於東京奧運的目標就是超越國家於奧運會的最好成績，即2012年倫敦奧運獲得的6面獎牌。除了羽毛球運動員仙杜（Pusarla V. Sindhu）於女單賽事取得銅牌以外，印度目前還於田徑、舉重、摔角、拳擊和曲棍球項目取得獎牌。

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報道指，「儘管印度是世界人口第二多的國家，但本次參加東京奧運運動員數量卻少得『出人意料』」。文章分析稱，缺乏資金和合適的基礎設施，讓印度無法成為奧運強國。而且，板球是印度最受歡迎的運動，印度最好的運動員大多數都從事板球運動。不過板球卻不是奧運比賽項目。

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