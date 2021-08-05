東京奧運｜加拿大泳將感謝高中老師　一句「游水無前途」成激勵語

加拿大泳手奧萊西亞克（Penny Oleksiak）成功在東京奧運上奪得1銀2銅佳績，她在個人Twitter上發文，說要感謝她的高中老師，但不是因為老師鼓勵她或指導她成為出色泳手，而是恰好相反。



奧萊西亞克在東奧4x100米自由式接力、4x100米混合式接力、及200米自由式比賽中，分別獲得1銀2銅的佳績。奧萊西亞克在個人Twitter上貼文，稱她在Google上搜尋哪個加拿大選手在東奧獲得最多獎牌時，發現自己上榜。

「我得感謝我的高中老師，曾告訴我停止習泳專心讀書，因為游泳沒有前途。」「因這一句讓我成功實現夢想。」

圖為8月1日，4x100米混合式接力加拿大奪得銅牌。（Reuters）

她在第二篇貼文中補充到，她一生中遇上多個導師，很多都是鼓勵着她向前，但就那位高中老師一直要阻止她，讓她難忘。

奧萊西亞克的貼文引來了網友的支持和鼓勵，當中甚至有來自加拿大廣播公司的主播Louise Martin，留言說她也有類似經歷，她的導師曾勸她不要冒險當記者，因為這「相當辛苦」。

不少人在兒時或在學校也會參加運動，但很少人會以此成為一生職業發展。其中一個原因是長輩的反對，但奧萊西亞克卻以此成為動力，成功一報當年被視為「無前途」之仇。