東京奧運︱奪銅牌選手比銀牌更開心？研究用臉部識別系統找到答案

本屆東京奧運會將在300多個項目中頒發金、銀、銅牌。而根據之前的研究，發現在運動比賽中，銅牌獲得者比銀牌獲得者顯得更快樂。然而，學者們多年來一直在爭論其中的原因。也有些學者認為，可能這只是研究者的偏見。



得到金牌選手的表情是最開心的，這點無庸置疑。但是，為什麼銅牌與銀牌選手的表情會有反轉呢？

最新的一個研究，根據明尼蘇達大學卡爾森管理學院（University of Minnesota, Carlson School of Management）發表在《實驗心理學雜誌》上的新研究， 他們採用臉部辨識系統來分析選手的表情，透過這種方式來消除了可能的偏見，提供了新的洞察力。

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這項研究由明尼蘇達大學卡爾森管理學院的市場行銷副教授William Hedgcock主導，他是第一個使用臉部辨識系統來進行這項研究的人。他們總共研究了2000年至2016年五屆夏季奧運會期間，代表67個國家的142項體育賽事的413名運動員的獎牌台上的照片。使用臉部辨識表情分析軟體，比較了所有三名獎牌獲得者的面部外觀。

研究結果證實了之前的發現：銅牌得主比銀牌得主更有可能表現出微笑，而金牌得主則比其他獎牌得主更開心。該研究對此現象的解釋為獎牌獲得者會根據他們進入賽事時的期望值，形成自己心情好壞的想法。銀牌獲得者之所以會更加失望，因為他們之前對成績的期望值比銅牌獲得者高。

▼▼▼不過對於港隊何詩蓓來說，得到兩面銀牌相信也喜出望外▼▼▼

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銀牌獲得者與金牌獲得者形成了向上比較的想法，他們的想法是「我幾乎贏得了金牌」，而銅牌獲得者與第四名形成了向下的比較，他們的想法是「至少我贏得了一枚獎牌」。

「現在我們有了一個更客觀的解釋，為什麼做得更好的運動員，如贏得銀牌的運動員，顯得沒有比贏得銅牌的運動員更高興。」

「進行向上和向下比較的概念，不僅適用於奧運會獎牌獲得者，而且也適用於生活的許多方面，例如在工作、學校或進行採購時的表現。」Hedgcock教授說明。

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