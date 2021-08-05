澳洲名媛送全新Benz給9歲女兒做禮物惹議　網民：至少沒有送飛機

澳洲41歲名媛女商人賈琴科（Roxanne Jacenko）3日在社交平台曬出送9歲女兒皮克茜（Pixie）的大禮：一台全新的賓士車（Mercedes-Benz）。



送女兒全新賓士做禮物惹熱論 點圖看看皮克茜的富貴生活日常▼▼▼

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在皮克茜能開車上路之前，這輛車會當作接送她往返學校、家和辦公室之間的交通車。在社交平台圈粉近9萬人的皮克茜目前和賈琴科一起經營的兩項業務，每月收入高達21萬美元。

賈琴科在皮克茜嬰兒時期就以她的名義推出了童裝玩具品牌Pixies Bows。今年5月皮克茜因應潮流，發想出感官玩具系列Pixies Fidgets大獲成功，其中一個玩具在開賣2天內就銷售一空。賈琴科便決定以名車「犒賞」皮克茜與她7歲的亨特（Hunter）。賈琴科透露杭特也曾協助打包出貨和參與購買決策過程。

賈琴科靠賣童裝玩具致富 據稱由女兒皮克茜想出來的感官玩具更大受歡迎▼▼▼

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賈琴科說：「我為他們姊弟倆感到非常驕傲。皮克茜之前的玩具點子一開始很多人都不看好，結果非常成功。」

但許多網友對賈琴科送女兒大禮感到不以為然，表示「在疫情期間買車有必要嗎？」、「我真誠地希望皮克茜成為有禮貌和謙虛的人，而不是相反，畢竟她9歲就收到這麼貴重的禮物」。也有網友揶揄：「至少她送的不是飛機。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】