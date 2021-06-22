白羅斯代表65國在聯合國人權理事會發言　反對用人權藉口干涉中國

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-22 20:10

中國央視新聞6月22日報道，在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會第47屆會議上，白羅斯（前譯白俄羅斯）代表65國作共同發言，反對以人權為藉口干涉中國內政，又指香港、新疆、西藏事務是中國內政，外界不應干涉。

白羅斯代表：香港事務是中國內政

報道指，白羅斯常駐日內瓦代表團大使安布拉澤維奇（Yury Ambrazevich）發言強調尊重各國主權、獨立和領土完整，不干涉主權國家內政是國際關係基本準則，又指香港、新疆、西藏事務是中國內政，外界不應干涉，支持中國在香港實行「一國兩制」。

圖為白羅斯常駐日內瓦代表團大使安布拉澤維奇（左）2020年11月會晤世界知識產權組織（WIPO）總幹事鄧鴻森（右）（Twitter@yambrazevich）

報道稱，安布拉澤維奇呼籲恪守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國人民根據國情自主選擇人權發展道路的權利，反對將人權問題政治化和實行雙重標準，反對出於政治動機、基於虛假信息對中國進行無端指責，反對以人權為藉口干涉中國內政。

報道又指，海灣合作委員會6個成員國集體致函支持中方立場。

逾40國聲明批評中國

路透社同日報道，加拿大駐聯合國大使諾頓（Leslie Norton）6月22日向聯合國人權理事會讀出一份逾40個國家參與的聯合聲明，批評中國的香港和新疆政策。