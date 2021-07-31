使館已成輿論戰前線　北京派秦剛出使的核心考量

到7、８月之交，曾與中國外長王毅、副外長謝鋒一同於天津會見美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）的前副部長秦剛已正式開始了他駐美特命全權大使的使命。雖然秦剛抵達之後即發表了「中美關係的大門已經打開，就不會關上」等熱情洋溢的講話，但華盛頓方面似乎並沒有展現出足夠的親善：中國前任駐美大使崔天凱回國時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）團隊沒有送行。秦剛到任後，美方也沒有派員出面迎接。



考慮到秦剛在此前中美輿論戰中扮演的關鍵角色，以及中美目前在輿論戰中瞠目相見的客觀環境，加上拜登（Joe Biden）政府大量啟用政界耆宿的局面，北京與華盛頓之間似乎已經陷入了一種熟人過招的局面，秦剛的出使，讓彭博社等權威媒體判定「北京正面臨着同華盛頓方面的長期緊張關係」之際，令中國駐美使館成了中美輿論戰的前線重要據點。

對外界來說，秦剛擔任駐美大使是一件出乎意料但可以理解的事情：

專業技術官僚的下一步

的確，秦剛沒有出使經歷，但他曾三度派駐英國。此外，在2005年至2010年，秦剛任外交部新聞司副司長、外交部發言人，後歷任外交部新聞司司長、外交部發言人，禮賓司司長等職，至2018年出任外交部副部長。這一履歷展示了秦剛作為中國外交部技術官僚身經百戰的一面。

此外，秦剛在中美輿論戰中扮演的關鍵角色尤為突出，其「強硬且直接，不像過去答非所問或遮遮掩掩」的發言風格，使之在中國外交部展現了脱穎而出的攻擊性。加之在外交部工作期間，他對細節尤為謹慎，又長於臨場應變，這使得他因此成了擔任對美輿論戰的理想角色。在北京於6月後開始於加拿大原住民、馬爾維納斯群島主權等問題上發難之際，跳出美國的「話語陷阱」、從美國手中爭奪話語權也只是時間問題。

不可否認，中國一改傳統的儒雅、温良恭讓的傳統公共外交，轉向激進的輿論戰，這種變化讓很多觀察家有點難以接受。

對外界來說，此前中國駐美大使崔天凱留下的印象仍很突出。（中國央視視頻截圖）

尤其是在美國為首的西方國家在2017年末造出「戰狼外交」這個概念，並把它貼到以秦剛、趙立堅為代表的一批敢言的中國外交官僚身上後。隨着這些行事以針鋒相對著稱的官員們逐漸代表北京的聲音，這讓西方大國開始懷念老一代北京外交官員的「儒雅」、「平和」。譬如英國廣播公司（BBC）即指出，剛剛離任的中國前駐美大使崔天凱的外交風格「更為傳統，穩健温和，有別於大多數中國年輕一代外交官」云云。

但總的來說，外界總應該發現北京的輿論戰主要是在這兩年以反擊態勢展開的。即便是西方觀察家口中「穩健温和」的崔天凱，他在2020年也專門在《紐約時報》撰文反擊新冠之後美國媒體和政客對中國的惡意指責，只不過其活動範圍主要集中在一般外事活動及傳統媒體領域，才讓目光聚焦新媒體、社交媒體的西方世界認為其與中國新生代外交官有所不同。

重構關係下的新對策

崔天凱指出，「美國對華政策正經歷新一輪重構」，在中美關係需要「在對話合作和對抗衝擊之間作出選擇」之際，華盛頓在2021年3月時安克雷奇對話呈現的態度就足以說明些問題：其國務卿布林肯和國安顧問沙利文（Jake Sullivan）的一番說教，不僅讓當時的中方代表團基本沒有任何迴旋空間，也讓北京明確了「美國的老毛病要改一改了」的新基調。

中美阿拉斯加對話之後，北京與華盛頓的外交環境也悄然生變：

此後，美國在新疆棉花、新冠溯源等問題上掀起的中國威脅、中國挑戰、制裁中國等務虛風潮，以及在同期派遣氣候特使克里（John Kerry）、副國務卿舍曼前往中國，希望中國在氣候危機、禁毒、防核擴散以及包括朝鮮、伊朗、阿富汗和緬甸在內的地區問題上提供「幫助」的做法更顯出了美方一面「不尋求與中國發生衝突」，一面以實際行為打壓中國的做法。

有分析認為，自2020年新冠疫情之後，美國發動的宣傳戰正在將中美之爭渲染成為意識形態之爭，淡化中國取得的現代治理成就，一方面爭取美國內民眾的支持，一方面拉攏其他相似意識形態的國家對中國造成圍堵態勢。

北京因此有必要加大在宣傳戰上的力度，不僅應宣傳其對民生福祉的重視、取得的成績，以及為國際社會的治理改善所作出的貢獻。還應該針對西方世界，採取不同的方式區別對待。以趙立堅代表的立足社交媒體，與近20萬Twitter用户互動，有近百萬關注者的意見領袖（KOL）型外交官已經成為北京輿論戰轉型的重要標誌。

作為有近百萬擁躉的Twitter意見領袖，趙立堅代表了中國輿論戰的新方向。（Twitter@Lijian Zhao）

目前，美國仍繼續在各個領域不斷製造議題，對中國展開輿論戰。譬如近期的新一輪新冠溯源正是如此。中國如果僅僅是消極防禦很容易陷入被動，對此，北京也在調整議題，譬如趙立堅就拋出了「美國是病毒擴散國」的新信號。

此前謝鋒作為主管中美關係的外交部副部長，駁斥了美方「競爭、合作、對抗」的三分法，這一發言近乎於昭示了中方將在國際輿論中進一步加大對美國這類做法的反制。考慮到當時身為準駐美大使的秦剛也參與了會晤，此舉或許也在一定程度上預示了他未來的工作。