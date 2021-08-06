美國挖掘武漢病毒實驗室2019年數據　CNN高調報道「外泄輪」

8月5日，美媒CNN於頭版再次發布與「武漢病毒研究所外泄」相關的文章，稱美國情報部門正挖掘一個含有大量基因數據的資料庫，包含從中國武漢實驗室研究的病毒樣本中提取的基因藍圖，試圖發現武漢病毒實驗室曾從事病毒基因改造這類「增強功能」研究的證據。據報，該批資料庫包括2019年9月武漢病毒實驗室從網上撤下的一批數據。

CNN報道亦稱，情報部門所言及的這些數據，無論是獲取渠道、意義及影響、乃至是否真的存在，都仍然存疑。



關於早期病毒樣本，中國研究人員自2019年12月起便與美國及各國科學界有諸多資料共享。不過，過程中亦發生數次資料刪除或更新的事件，引發各界關注乃至炒作。

譬如，2020年3月，中國研究人員將一批資料共享予美國國家衛生研究院資料庫，並在論文中發表定序資料相關訊息，不過，提交該批基因序列資料的中國研究人員在2020年6月要求美國國家衛生研究院予以刪除，理由是相關資料已更新，將公布在另一資料庫，希望刪除舊版資料以免造成混淆。

世衛曾派遣專家組到中國調查新冠肺炎病毒的源頭，圖為1月31日調查團隊成員到訪中國武漢華南海鮮市場。（Getty）

再譬如，2019年9月12日，武漢病毒實驗室曾於互聯網撤下一批數據庫，原因是「眾多員工的工作郵箱和私人郵箱收到大量惡意攻擊，目前數據庫只在武漢病毒研究所內部共享」。以美國共和黨議員麥考爾（Michael McCaul, R-TX）為代表，美國長期對此存在質疑，麥考爾亦於2021年8月1日披露美國國會外交委員會正進行的一份報告之附錄，質疑武漢病毒實驗室2019年9月下架數據是為了「掩蓋」嚴重事宜。

2.2萬病毒樣本 來源及可信度啟人疑竇

如今，CNN援引美國情報部門消息所報道的、正被美國情報部門挖掘的資料庫，也包括武漢病毒研究所曾研究的「2.2萬份病毒樣本中的基因數據」。

美國總統拜登5月26日下令美國情報部門「加倍努力」調查新冠病毒起源，並在90天內向他呈交報告。

美國有線新聞網絡（CNN）8月5日獨家引述多名知情人士稱，美國情報部門正在挖掘一個含有大量基因數據的資料庫，這可能是揭開新冠病毒（SARS-CoV-2）起源的關鍵。這巨型資訊目錄包括武漢實驗室研究過的基因藍圖。有官員相信實驗室可能是新冠肺炎疫情爆發的源頭。

圖為2021年2月3日，中國科學院武漢病毒研究所外面有保安人員。（Reuters）

消息人士稱，目前還不清楚美國情報機構是如何或何時獲得這些資訊的，但涉及創建和處理這類病毒基因數據的機器，通常連接到外部雲伺服器上，因此有可能是通過黑客攻擊手段。

另一方面，2名研究新冠病毒的科學家對CNN說，他們在懷疑，是否真有那2.2萬個樣本的基因數據，或科學家所未知的任何其他數據庫的基因數據存在。

與那2.2萬個樣本有關的數據，是不是美國情報機構目前正在分析的東西？一位對美國這調查知情的消息人士，對此既不確認也不否認。

美國情報機構的人力問題：又需識中文 又需信得過

CNN援引美國情報機構人員稱，將大量原始數據翻譯成有用的資料，對當局構成一系列挑戰，包括利用足夠的計算能力來處理這一切。為此，情報機構依靠能源部國家實驗室（National Labs）的超級電腦。實驗室由17個精英政府研究機構組成。

自疫情爆發以來，武漢病毒研究所深陷輿論爭議。（新華社）

此外還有人力問題，情報機構不僅需要經驗豐富得足以解釋複雜的基因測序數據的政府科學家，他們亦需有適當的安全許可、他們亦需能說國語、看得懂中文，因為那資料是以中文專業詞彙寫成。

知情人士對CNN說：「顯然有些科學家已通過安全許可的審查，但通過檢查且會說國語的？那是個非常小的群體。而且不是任何一名科學家都行，但要專攻生物學的？所以你可看到，這很快就變得困難。」

該批樣本沒有決定性意義

另一方面，CNN該報道亦稱，知情人士表示即便填補這一空白，也不足以證明新冠病毒究竟源自武漢實驗室還是最初自然出現，惟這是拜登政府一直優先考慮的、關鍵的一塊拼圖。CNN援引多名消息人士報道，官員不預期會發現確鑿證據。

不過，美國有些研究員、情報官員及共和黨議員依舊頻繁質疑武漢實驗室從事一種名為「增強功能」（Gain of function）的研究，也即對一種病毒進行基因改造，研究病毒從動物感染致人類的渠道。而這被這些人士懷疑為2019年新冠病毒肺炎的起源。

圖為美國總統拜登7月29日在白宮發表講話，公布新一輪抗疫措施，包括強制聯邦政府人員接種疫苗。（Reuters）

美國政客持續質疑「增強功能」研究

除了上文提及的美國共和黨眾議員麥考爾以外，共和黨參議員保羅（Rand Paul）也持續高調提及「增強功能」研究，乃至以此質疑美國科學界的共識。

今年5月11日，保羅在國會聽證會上質疑美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci），稱國家衞生研究院（NIH，NIAID上級機構）曾資助中國武漢病毒實驗室進行的「增強功能」研究。對此，福奇予以否認，並稱美國科學界普遍認為，武漢病毒實驗室進行之研究並非「增強功能」。

7月20日，保羅再次於國會聽證會上質疑福奇，稱對國會說謊是違法行爲，並問福奇是否撤回他在5月11日的言論，乃至指控福奇面對造就400萬人死亡的疫情，試圖推諉責任。對此，福奇回絕「保羅參議員，我從未對國會說謊，我也不撤回我當時那句言論」，並表示已有不同層級的、勝任的員工判斷，該研究並非「增強功能」，乃至憤而表示「參議員，我非常憎惡你現在散播的謊言。」

圖為6月7日美國國家安全顧問沙利文在白宮出席記者會。（Getty）

華府內部兩派意見 認真研究外泄論

儘管目前尚無法對病毒起源做決定性論斷，但多數科學家都表示，現有證據強烈支持新冠病毒自然起源論。不過，美國拜登政府的高官近來正認真考慮「病毒從武漢實驗室意外外泄」的理論。

CNN在7月16日引述對調查知情的消息人士稱，負責監督病毒起源調查的高級官員現時相信，實驗室外泄論至少跟自然起源論一樣可信，包括國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）。

消息人士稱，美國情報機構目前試圖尋找證據，證明「病毒源自自然、從動物傳到人類，雖非人工基因改造，卻依舊從病毒實驗室外泄」的理論。這是美國民主黨的巨大轉變，特朗普政府時期，民主黨人公開淡化實驗室外泄的假設。而今雖然缺乏指標性證據，但「實驗室外泄論」已為拜登政府最高層人員所認真考慮。

有人聲音認為，美國有些人，例如共和黨人會鍥而不捨地想讓中國就武漢實驗室外泄新冠病毒「入罪」。圖為1月20日，華盛頓，國會山莊外草地放置了191,500支美國國旗及州旗，代替因疫情不能前來觀禮的群眾。（Reuters）

CNN取得一份日期為6月11日，由美國國家情報總監辦公室（Office of Director of National Intelligence）向美情報界發布備忘錄，內文呼籲對一些議題進行更多檢視，包括「在野生動物或家畜發現病毒」、「中國及地區野生動物活動的高風險程度」、「病毒研究可能成為基因工程的核心」以及「中國生物研究以及相關活動的寬度」，備忘錄亦呼籲情報界研究，中國抑制WHO及其他病毒溯源調查的潛在行動。

「90天調查」難有結果 之後或再啟動新調查

CNN引述「知情人士」稱，即使華府知道武漢實驗室內研究員在研究什麼病毒，也未必能明確證明什麼；即使美國真的擁有病毒株的歷史，官員也無法證明「外泄」或「人造病毒」等論述。

拜登下令進行的90天調查，有可能無法對疫源達至一個「高可信度」的評估。不過政府官員此前向CNN表示，不排除在「90天調查」之後，再啟動新的調查。