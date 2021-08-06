美國破譯武漢實驗室數據工程浩大　終或未能提供「高質」評估結果

美媒引消息人士獨家披露，美國情報部門正在挖掘一個含有大量基因數據的資料庫，包含從中國武漢實驗室研究的病毒樣本中提取的基因藍圖。一旦他們能夠對此進行解碼，這可能成為病毒溯源的關鍵。



中國武漢市衛健委2021年初向世界衛生組織通報有疫情。有些國家認為，病毒是來自武漢實驗研究室。

美國總統拜登5月26日下令美國情報部門「加倍努力」調查新冠病毒起源，並在90天內向他呈交報告。

多名消息人士對CNN說，在進行為期90天評估的美國情報官員希望這些資訊將有助於回答新冠病毒如何從動物傳播到人類的問題。解開這個謎對最終確定新冠病毒是從實驗室泄漏還是由野生動物傳播給人類，是至關重要。

世衛曾派遣專家組到中國調查新冠肺炎病毒的源頭，圖為1月31日調查團隊成員到訪中國武漢華南海鮮市場。（Getty）

資料來源啟人疑竇

美國有線新聞網絡（CNN）8月5日獨家引述多名知情人士稱，美國情報部門正在挖掘一個含有大量基因數據的資料庫。這可能是揭開新冠病毒（SARS-CoV-2）起源的關鍵。這巨型資訊目錄包括武漢實驗室研究過的基因藍圖。有官員相信實驗室可能是新冠肺炎疫情爆發的源頭。

消息人士稱，目前還不清楚美國情報機構是如何或何時獲得這些資訊的，但涉及創建和處理這類病毒基因數據的機器，通常連接到外部雲伺服器上，因此有可能遭到黑客攻擊。

圖為2021年2月3日，中國科學院武漢病毒研究所外面有保安人員。（Reuters）

要求大量資源 條件嚴苛

將大量原始數據翻譯成有用的資料，對當局構成一系列挑戰，包括利用足夠的計算能力來處理這一切。 為此，情報機構依靠能源部國家實驗室（National Labs）的超級電腦。實驗室由17個精英政府研究機構組成。

此外還有人力問題，情報機構不僅需要經驗豐富得足以解釋複雜的基因測序數據的政府科學家，他們亦需有適當的安全許可、他們亦需能說國語、看得懂中文，因為那資料是以中文專業詞彙寫成。

知情人士對CNN說：「顯然有些科學家已通過安全許可的審查，但通過檢查且會說國語的？那是個非常小的群體。而且不是任何一名科學家都行，但要專攻生物學的？所以你可看到，這很快就變得困難。」

2.2萬病毒樣本

CNN稱，美國政府內外的研究人員長期以來一直尋求武漢病毒研究所正在研究的2.2萬份病毒樣本中的基因數據。CNN稱2019年9月中國官員將它們自網上刪除，以及中國此後一直拒絕將早期的新冠肺炎確診個案原始數據交予世界衛生組織（WHO）及美國。

2名研究新冠病毒的科學家對CNN說，他們在懷疑，是否真有那2.2萬個樣本的基因數據，或科學家所未知的任何其他數據庫的基因數據存在。

與那2.2萬個樣本有關的數據，是不是美國情報機構目前正在分析的東西？一位對美國這調查知情的消息人士，對此既不確認也不否認。

自疫情爆發以來，武漢病毒研究所深陷輿論爭議。（新華社）

最終或非決定性證據

知情人士表示，填補這一空白，並不足以證明新冠病毒是源自武漢的實驗室還是最初自然出現的。美國情報官員們仍需要拼湊其他相關線索，以確定新冠肺炎疫情的真正源頭。

對調查知情的消息人士稱，填補缺失的基因聯繫將不足以決定性地證明，病毒是來自武漢的實驗室，或是先在自然環境中形成。官員們仍需要拼湊其他背景線索，以確定疫情的真正起源。

惟這是拜登政府一直優先考慮的、關鍵的一塊拼圖。

多名消息人士對CNN說，沒意外收穫新資訊、例如為任何一種理論提供明確的證明的、截取得來的通訊資料，官員就不預期會發現確鑿的罪證。

惟有些研究員、情報官員及共和黨議員相信，武漢實驗室的研究員或在其中，利用一種名為「增強功能」（Gain of function）的研究，對一種病毒進行基因改造，而這可能令研究人員受感染，後來傳病毒傳播到社區。

共和黨參議員保羅（Rand Paul）7月20日在國會上，質疑美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）在國家衞生研究院（NIH）曾資助中國武漢實驗室一個病毒研究」之事說謊，福奇對此反駁。

保羅指控福奇曾在5月11日否認NIH曾資助中國實驗室做「增強功能」（Gain of function）研究，即在實驗室中增強一種病毒的功能，以研究它對現實世界的影響，保羅就此對福奇說，對國會說謊是違法行爲，並問他是否希望收回他在5月11日的言論。福奇回應稱自從沒對國會說謊，而他不會收回那言論。他也說已有不同層級的、勝任的員工判斷，沒有資助做「增強功能」這回事。

圖為美國總統拜登7月29日在白宮發表講話，公布新一輪抗疫措施，包括強制聯邦政府人員接種疫苗。（Reuters）

華府有變 認真看待外泄論

CNN在7月16日稱，多數研究新冠肺炎及調查疫情起源的科學家都表示，現有證據強烈支持新冠病毒自然起源論，不過美國拜登政府的高官也在認真考慮「病毒從武漢實驗室意外外泄」的理論。

CNN在7月16日引述對調查知情的消息人士稱，負責監督病毒起源調查的高級官員現時相信，實驗室外泄論至少跟自然起源論一樣可信，包括國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）。

消息人士稱，美國現有情報是支持「病毒源自自然、從動物傳到人類，以及並非精心設計」的理論。

這在美國民主黨而言是巨大的轉變，他們一年前公開淡化實驗室外泄的假設。

圖為6月7日美國國家安全顧問沙利文在白宮出席記者會。（Getty）

內部兩派意見

報道引述數名對調查知情的人稱，情報界對兩種理論的看法仍壁壘分明。他們稱，沒什麼證據證明傾向哪一套理論，惟「實驗室外泄論」已為拜登政府最高層人員所認真考慮。

CNN取得一份日期為6月11日，由美國國家情報總監辦公室（Office of Director of National Intelligence）向美情報界發布備忘錄，內文責成官員就兩套理論取得更多數據，稱需要「關鍵情報」來確定病毒源頭。

內文呼籲對一些議題進行更多檢視，包括「在野生動物或家畜發現病毒」、「中國及地區野生動物活動的高風險程度」、「病毒可能成為基因工程的骨幹」以及「中國生物研究以及相關活動的寬度。」

備忘錄亦呼籲情報界研究，中國可能抑制WHO及其他病毒溯源調查的行動寬度。

有人聲音認為，美國有些人，例如共和黨人會鍥而不捨地想讓中國就武漢實驗室外泄新冠病毒「入罪」。圖為1月20日，華盛頓，國會山莊外草地放置了191,500支美國國旗及州旗，代替因疫情不能前來觀禮的群眾。（Reuters）

90天之後呢？

讓我們再回到美國正在進行的分析。CNN引述對情報的知情的人稱，即使華府知道武漢實驗室內研究員在研究什麼病毒，也或不能明確地證明什麼，即使美國有了病毒株的歷史在手，官員或缺乏背景資料，去讓事情說得通。

消息人士也稱，完整的排序歷史是難以取得的，而它也不能在沒背景資料的情況下，真的告訴人們任何關於疫情源頭的事。

拜登下令進行的90天調查，有可能無法對疫源達至一個可信度高的評估。

儘管一些共和黨人稱有大量證據顯示，新冠病毒是2019年「意外」從武漢實驗室流出的。美國情報官員仍稱，這麼說是言之過早。這也與美國情報界現時對事件的看法相去甚遠。