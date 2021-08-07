緬甸兩公民美國被捕　涉計劃行刺緬甸駐聯合國大使

兩名緬甸公民在美國紐約州韋斯切斯特縣（Westchester County）被捕，他們涉嫌計劃重傷或殺死緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）。
美國紐約南區聯邦地區法院8月6日發新聞稿引述美國官員稱，兩疑犯稱僱用殺手迫使覺莫敦辭職，如他拒絕便殺死他。
美國聯邦調查局（FBI）稱7月知道疑犯的計劃，在韋斯切斯特縣拘捕他們。
兩名疑犯分別是28歲的Phyo Hein Htut及20歲的Ye Hein Zaw。訴狀中寫道，Phyo Hein Htut向FBI稱，有向緬甸出售武器的泰國軍火商聯絡他，向他提供金錢以僱人襲擊大使，以及迫他辭職。
泰國軍火商稱，如覺莫敦拒絕辭職，建議襲擊者殺死他。
Phyo Hein Htut稱他與軍火商同意，在覺莫敦的汽車做手腳，導致他的座駕發生意外。
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緬甸國營電視台2月27日稱覺莫敦已遭撤職。他前一天聯合國會議公開批評緬甸軍政府發動的政變，他呼籲國際社會採取任何必要方法制止這場政變，期間並舉起象徵抗爭的「三指手勢」。
↓覺莫敦就此案向美方致謝：
Sincere appreciations to the host country US Government, Ambassador Linda and her team USUN, all security agencies for your relentless efforts, assistance and support extended to me. Thanks— Ambassador Kyaw Moe Tun (@KyawTun62907405) August 6, 2021
Two Myanmar men arrested in U.S. for plotting to kill U.N. envoy https://t.co/dCO73kwaxu