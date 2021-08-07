緬甸兩公民美國被捕　涉計劃行刺緬甸駐聯合國大使

兩名緬甸公民在美國紐約州韋斯切斯特縣（Westchester County）被捕，他們涉嫌計劃重傷或殺死緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）。



美國紐約南區聯邦地區法院8月6日發新聞稿引述美國官員稱，兩疑犯稱僱用殺手迫使覺莫敦辭職，如他拒絕便殺死他。

美國聯邦調查局（FBI）稱7月知道疑犯的計劃，在韋斯切斯特縣拘捕他們。

兩名疑犯分別是28歲的Phyo Hein Htut及20歲的Ye Hein Zaw。訴狀中寫道，Phyo Hein Htut向FBI稱，有向緬甸出售武器的泰國軍火商聯絡他，向他提供金錢以僱人襲擊大使，以及迫他辭職。

圖為2021年2月26日，緬甸常駐聯合國代表覺莫敦出席會議舉起三指手勢，促請國際社會阻止軍事政變。（Reuters）

泰國軍火商稱，如覺莫敦拒絕辭職，建議襲擊者殺死他。

Phyo Hein Htut稱他與軍火商同意，在覺莫敦的汽車做手腳，導致他的座駕發生意外。

緬甸國營電視台2月27日稱覺莫敦已遭撤職。他前一天聯合國會議公開批評緬甸軍政府發動的政變，他呼籲國際社會採取任何必要方法制止這場政變，期間並舉起象徵抗爭的「三指手勢」。

↓覺莫敦就此案向美方致謝：