日本東京電車持刀傷人案疑犯身份曝光　供稱「我只是想殺很多人」

日本東京世田谷區的小田急電鐵列車發生持刀傷人事件後，東京警視廳8月7日稱，疑犯為居住在川崎市多摩區的36歲男子對馬悠介，惟未知他從事什麼行業。



警視廳認為對馬悠介「無差別」襲擊乘客，以殺人未遂罪逮捕他。

警方透露，對馬悠介供稱：「約6年前，我已開始感覺我想殺那些看起來很開心的女人。無論是誰都好，我只是想殺很多人。」

圖為8月6日，日本東京發生持刀襲擊案後，警方抵達現場展開工作。（Reuters）

對馬悠介6日晚8時30分在小田急電鐵列車內向一名20多歲女大學生揮刀。受害女子身上7處被刺，傷勢嚴重，但無生命危險。案中另有9名介乎20至50歲的乘客受傷。

他其後逃離至杉並區一間便利店，告訴店長自己是這新聞事件的罪魁禍首。警方當晚10時左右於便利店拘捕他。

過程驚險

《朝日新聞》7日引述現場目擊者報道，大部分人當時都坐在比較狹小的車廂內 ，突然一名男子跑進他們車廂並大叫「有個男人持刀，快跑！」這名目擊案發過程的乘客形容當時情景稱，同一時間內，許多乘客逃跑，一些人全身血淋淋地蹲在地上，還有人四處走來走去，而疑犯當時則在另一節車廂持刀揮舞。