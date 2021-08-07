阿富汗局勢｜中亞5國領袖會面　俄羅斯總參謀長赴烏茲別克看軍演

中亞5個前蘇聯國家土庫曼、哈薩克、烏茲別克、塔吉克和吉爾吉斯領導人8月6日在土庫曼巴希（Turkmenbashi）討論阿富汗局勢之際，俄羅斯總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）到烏茲別克監督在阿富汗邊境附近舉行的軍事演習。



美國和北約（NATO）軍隊撤離阿富汗後，政府軍和武裝組織塔利班（Taliban）之間的衝突升級，鄰國擔心有關安全威脅。俄羅斯已承諾會就來自阿富汗的任何潛在威脅，向這些國家提供軍事援助。

圖為7月4日，阿富汗安全部隊的車輛停泊在與武裝組織塔利班交火的前線。（AP）

中亞5國領導人6日會晤後發表聯合聲明稱，他們認為盡快讓阿富汗局勢趨緩是維護中亞地區安全穩定的重要因素。

俄軍、烏茲別克和塔吉克軍隊5日一同在塔吉克境內、接近阿富汗邊境的地區舉行聯合軍演。格拉西莫夫同日抵達烏茲別克後，6日在烏茲別克接壤阿富汗的鐵爾梅茲（Termez）觀看俄烏（俄羅斯與烏茲別克）聯合演習。

格拉西莫夫5日與烏茲別克總參謀長Shukhrat Khalmukhamedov會面時稱，在地區局勢惡化之際舉行軍演，以採取行動擊退恐怖主義威脅。