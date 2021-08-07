中國駐美大使秦剛Twitter發文：中美在電動車領域甚有合作潛力

正在隔離期的中國新任駐美大使秦剛8月6日晚在Twitter發文，指出中美兩國在新能源汽車領域很有合作前景。



President Biden announced half of all new vehicles in US in 2030 would be electric. I learnt from GM in Shanghai that it would only produce EVs by 2035 in China. By then, China will have 160+million new energy vehicles,up from 6.03 million in 2021.Great potential for cooperation. pic.twitter.com/xv9InDkEC5 — Qin Gang 秦剛 (@ChinaAmbinUS) August 6, 2021

秦剛發文稱，「拜登（Joe Biden）總統宣布，到2030年，美國一半的新車將是電動的。我從上海通用汽車那裏了解到，到2035年前，該公司在中國只生產電動汽車。屆時，中國新能源汽車（產量）將從2021年的603萬輛增加到1.6億輛以上。（中美）合作潛力巨大。」

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國總統拜登8月5日簽署行政令，為美國設定一個雄心勃勃的新目標，即到2030年，現美國境內一半新售汽車為「零排放」汽車，包括蓄電池電動車、插電式混合動力車與燃料電池車。

中國方面也是非常重視新能源汽車產業。中共中央政治局7月30日召開會議，會議要求，要挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展。