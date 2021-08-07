美國干預巴西5G　渲染華為威脅　中國：真正威脅是美國

美國公開干預巴西5G建設，並渲染中國華為公司威脅，中方做出反擊，批評稱「美國是公認的世界頭號黑客帝國，是全球數據網絡安全的真正威脅」。



8月6日，美國駐巴西大使館發言人布拉德福德（Tobias Bradford）就美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）訪問巴西發表聲明稱，美方對華為在巴西及其他國家通信設施領域的潛在作用表示強烈擔憂。

據中國駐巴西大使館8月7日公布，中國駐巴西使館發言人對此做出回應。

發言人稱，美方針對中國5G技術安全和中國企業的惡意攻擊罔顧事實，其真實意圖是污衊抹黑中國，打壓中國高科技企業，維護美國優先及其科技壟斷地位的一己私利。

2019年3月15日，英國一名電信工程師在對安裝在倫敦聖保羅大教堂附近的華為5G設備進行測試。（Getty）

發言人以數據說明稱，過去30年裏，中國華為公司在170多個國家和地區建設了1,500多個網絡，用户覆蓋超過世界三分之一人口，沒有發生過一起網絡安全事件，沒有一個國家拿出過華為產品存在「後門」的證據。

在巴西經營22年來，華為為當地創造了1.6萬多個就業崗位，網絡覆蓋巴西95%的人口，其產品、服務的品質得到市場高度認可。

發言人批評稱，美國是公認的世界頭號駭客帝國，是全球數據網絡安全的真正威脅。美情報部門長期對包括盟友在內的外國政府、企業和個人實施大規模、有組織、無差別的非法竊密監聽，嚴重侵犯他國隱私和安全。

發言人表示，中方相信巴西將為包括中國在內的各國企業提供公開、公正和非歧視的市場規則，繼續為中巴經貿合作創造良好營商環境。