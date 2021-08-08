土耳其網紅遊荷蘭性博物館PO相惹禍　回國被起訴散布淫褻內容

荷蘭知名景點性博物館（Sex Museum）是不少人「打卡」的熱門地點，土耳其網紅塔什肯（Merve Taskin）到訪時也拍下與性相關商品，並上傳至社交媒體帳戶。不過塔什肯卻「招來橫禍」，收到法院傳票被起訴。



2020年1月，居於土耳其伊斯坦布爾的塔什肯和兩位朋友到訪荷蘭阿姆斯特丹慶祝自己的22歲生日，期間前往性博物館遊覽。當時，她於商店看到男性生殖器形狀的意大利麵和一個「性感的開瓶器」，並拍下上傳至社交媒體帳戶。

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塔什肯認為無傷大雅的相片卻被土耳其政府視為淫褻內容。她返回土耳其幾個月內兩次被捕，其中一次是暑假期間。第二次被捕時，她還向檢察官錄口供。她以為事件就此告一段落，但今年卻收到短訊，要求她出庭。

英國廣播公司（BBC）報道，法院傳票列明要求塔什肯10月26日出庭，罪名是違反土耳其刑法第226條。報道指，土耳其刑法第226條列明不同有關具冒犯成份淫褻內容的罪行。一經定罪，將會面臨罰款或最高判刑三年監禁。

塔什肯表示，自從收到法院傳票，她刪除很多推文，「這樣他們就不會再提出控告」。她指，對出庭作證感到害怕，但仍會出席。她上週透過社交媒體表示收到法院傳票，引起荷蘭媒體的報道。

圖為2020年7月1日，荷蘭阿姆斯特丹的紅燈區重開。（Getty Images）

荷蘭性博物館館長范馬爾（Monique van Marle）形容事件荒謬。她表示，博物館已經向塔什肯傳訊息，對她遇到這件麻煩事感到遺憾，並稱對於其他女性而言，塔什肯是個模範。訊息提到，性博物館的宗旨就是讓世界各地民眾了解性史，「我們讚賞妳勇於表達自我和發布這些照片」。