法印澳三邊對話將提升至首腦級　首次峰會或於G20會期舉行

法國、印度和澳洲等三國的三邊對話據報將被提升到領導人級別，法印澳三國首次峰會可能將於2021年10月在意大利舉行。



據印度WION新聞網8月8日報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、印度總理莫迪（Narendra Modi）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）正在考慮舉行三方領導人會晤。

將於2021年10月在意大利舉行的二十國集團（G20）羅馬峰會，為法印澳等三國首次領導人峰會提供了適當的場合。

此前，法國、印度和澳洲等三國於2020年9月首次舉行了外交部副部長級別的三邊會談。

隨後，2021年5月，七國集團（G7）外長會在英國倫敦舉行期間，法印澳等三國外長舉行了首次三方對話的外長級會議。

三國會後發表聯合聲明指出，印度、法國和澳洲致力於推進其共同的價值觀，共同致力於實現一個自由、開放、包容和基於規則的印度洋-太平洋。

聲明稱，三國肯定了《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）的核心地位，以及《聯合國海洋法公約》為所有海洋活動提供的法律框架。三國外長表示，同意深化在印太地區的海上安全和安保合作。