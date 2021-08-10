美國稱巴西5G使用華為將孤立無援　中國批評華府為私利實行打壓

美國持續就華為問題施壓巴西，警告稱，華為的半導體供應鏈正面臨「重大挑戰」，這將令國際客户「孤立無援」（high and dry）。



據路透社報道，白宮一名官員8月9日表示，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）上周訪問巴西時提出對華為設備在巴西5G網絡中的擔憂，但巴西並未承諾是否將使用華為的產品。

美國國家安全委員會西半球事務高級主任岡薩雷斯（Juan Gonzalez）在電話會議上，否認了有關美國向巴西承諾「北約夥伴國」，以換取巴西就華為問題進行合作的報道，稱這兩個問題並不相關，也不存在「交換條件」。

據媒體此前報道，美方明確提出，要求巴西禁止中國企業參與巴西的一切5G建設項目，作為「獎賞」，美國將推薦巴西獲得北約「全球合作夥伴國家」這一地位。

岡薩雷斯對記者說：「我們持續擔心華為在巴西電信基礎設施中可能扮演的角色。」

他還警告稱，華為的半導體供應鏈正面臨「重大挑戰」，這將令國際客户「孤立無援」。

岡薩雷斯指出，巴西在華為問題上「沒有向我們做出承諾」。

2018年12月7日，德國漢堡舉行華為科技產品展示會。（Getty）

針對美國就華為問題對巴西施壓，中國駐巴西大使館發言人8月7日回應稱，美方針對中國5G技術安全和中國企業的惡意攻擊罔顧事實，其真實意圖是污衊抹黑中國，打壓中國高科技企業，維護美國優先及其科技壟斷地位的一己私利。

發言人以數據說明稱，過去30年裏，中國華為公司在170多個國家和地區建設了1,500多個網絡，用户覆蓋超過世界三分之一人口，沒有發生過一起網絡安全事件，沒有一個國家拿出過華為產品存在「後門」的證據。

在巴西經營22年來，中國華為公司為當地創造1.6萬多個就業崗位，網絡覆蓋巴西95%的人口，其產品、服務的品質得到市場高度認可。

發言人批評稱，美國是公認的世界頭號黑客帝國，是全球數據網絡安全的真正威脅。美情報部門長期對包括盟友在內的外國政府、企業和個人實施大規模、有組織、無差別的非法竊密監聽，嚴重侵犯他國隱私和安全。