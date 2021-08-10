三星李在鎔獲假釋　是順應民意讓經濟發展　還是放棄財閥改革？

三星副會長李在鎔，獲韓國法務部假釋，8月13日出獄。他獲釋被視為有經濟與政治的意義，一方面韓國需要李在鎔的坐鎮應對晶片競爭與經濟挑戰，一方面卻令希望推動財閥改革的人民失望。



韓國法務部8月9日稱，將在光復節的前後假釋810名囚犯，其中最引人注目的是三星副會長李在鎔。

他2021年因被控賄賂前總統朴槿惠，以在三星電子兩間小公司的合併案獲得助益，被判入獄2年6個月。扣除2018年上訴期間獲釋前的服刑，李在鎔已服刑滿18個月。

圖為2017年8月，首爾一間三星的辦公大樓。三星是韓國最大財閥。（Reuters）

李在鎔獲釋，商界普遍支持。韓國工業聯合會發表聲明，對他獲假釋表示歡迎。聲明強調如不盡快改善處於停滯不前的半導體行業，韓國將可能會落後美國英特爾（Intel）、台積電等半導體製造商，韓國經濟也會跟着受創。

三星與它的投資者都希望李在鎔回來後能繼續一系列收購和投資，他們可能會專注擴大公司在半導體領域的主導地位，以及推動其5G業務和人工智能技術的投資。三星最近的一次重大收購是在2016年以80億美元收購美國汽車科技集團哈曼卡頓（Harman Kardon）。

據韓國韓聯社電視台（Yonhap Television News，YTN）民意調查，也有近60%的受訪者支持李在鎔假釋。

圖為1月18日，三星副會長李在鎔前往首爾高級法院聽取裁決。李在鎔被控行賄前總統朴槿惠。（AP）

假釋的決定卻令希望推動財閥改革的民眾失望。多個勞工界和公民團體譴責法務部降低假釋標準為李在鎔提供特殊待遇，讓其假釋。

法務部聲明稱，假釋預審對象的標準已被降低，服滿50%的刑期便為預審對象，李在鎔的情況並不屬於特殊待遇。

韓國經濟受財閥集團牽制，文在寅政府承諾推動財閥改革，三星作為韓國最大財閥，李在鎔被判囚有非常大的象徵意義。首爾大學經濟學教授朴善應表示，這次假釋是對政府對財閥改革的倒退。