中國駐東盟大使鄧錫軍：美國成東亞區域合作最大破壞者

中國駐東盟大使鄧錫軍接受《澎湃新聞》訪問時，回應有關美國務卿布林肯（Antony Blinken）及防長奧斯汀（Lloyd Austin）近期相繼發表不少涉華負面言論一事。他稱他們此舉挑撥破壞東盟與中國良好合作關係，嚴重毒化和破壞東亞合作氣氛和進程。事實證明，美國已經成為東亞區域合作最大的破壞者。



他列舉一些事實，包括第一：美國利用東亞合作平台干涉他國內政，夥同日本和澳洲等，以人權和民主為幌子，在此次系列外長會上對中國新疆、香港等問題指手畫腳、造謠抹黑。美日在會上的一系列消極負面言論，包括東盟在內的地區國家沒有附和，完全是自說自唱、自討沒趣。

他稱第二是美國偽多邊主義衝擊東亞合作精神。多邊主義是東亞合作取得積極進展的重要法寶。多年來，中方始終踐行多邊主義，尊重和支持東盟在地區合作中的中心地位，同各方團結一致、互幫互讓，為推動區域發展穩定作出積極貢獻。反觀美國，口頭上聲稱奉行多邊主義、支持東盟中心地位，實際上大搞拉幫結派和零和博弈，羅織「四邊機制」等小集團、小圈子，迫使地區國家在中美間選邊站隊，假借多邊主義在本地區挑動集團對抗。美國這種偽多邊主義的行徑，衝擊東盟中心地位，給東亞合作帶來嚴重負面影響。

圖為2021年4月22日，位於印尼雅加達的東盟秘書處豎起部分成員國的國旗。（AP）

三是美國地緣戰略綁架東亞合作議程。當前，東亞地區仍處在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行之中，地區國家迫切希望攜手抗擊疫情、恢復經濟，迫切希望本地區保持和平穩定繁榮。在東亞合作系列外長會上，各方最關心的是如何開展包括疫苗在內的公共衛生合作，如何進一步加強經貿關係，促進地區經濟復甦及長遠可持續發展。美方則出於一己之私，罔顧當前抗疫緊迫形勢和地區國家呼聲，把遏華維霸作為其地區政策出發點，大肆兜售其印太戰略，挑動南海問題升溫，企圖主導和把持區域合作議程。美國這種做法逆時代潮流，不得人心，難以得逞。

鄧錫軍奉勸美方傾聽地區國家呼聲，積極投身到地區抗疫合作和恢復經濟努力中來，多捐贈疫苗、少派遣炮艦，多做促進發展合作的好事、少給地區添堵添亂，真正與地區國家攜手戰勝疫情，共同維護地區穩定繁榮。