華春瑩：東亞合作抵制「政治病毒」 不容域外國黑手伸向南海

外交部發言人華春瑩7日就東亞合作系列外長會回答記者提問。强調團結抗疫成為今次會議各國外長達成的最大共識，當前各方特別要警惕和抵制各種「政治病毒」的干擾。另外個別域外國家執意利用東亞合作機制這一平台炒作南海問題，公開在當事國之間挑撥離間，正告他們不要再把黑手伸向南海。



新華社報道，華春瑩在回應有關新型肺炎疫情的問題時表示，今次系列外長會在攜手抗疫、疫苗合作、科學溯源等問題上凝聚共識，發出積極信號。不少國家呼應中方的立場，指出病毒溯源中國政府的積極態度，強調中方將堅定落實習近平主席關於將疫苗作為全球公共產品的莊重承諾，願與地區國家站在一起，全力滿足各國疫苗需求，全力支持打造區域疫苗生產和分配中心，與地區各國一道，共同構築地區免疫屏障，共同維護地區人民健康安全是嚴謹的科學問題，應堅持科學態度，反對政治操弄，當前各方特別要警惕和抵制各種「政治病毒」的干擾，切實維護全球公共衛生安全。

另外華春瑩表示，東亞合作機制不是討論南海問題的合適場所，但個別域外國家執意利用這一平台渲染炒作，對中方進行無端抹黑，唯恐天下不亂，動輒把大量先進艦機開進南海肆意挑釁，公開在地區國家尤其是當事國之間挑撥離間，已成為損害南海和平穩定的最大威脅，外長王毅正告他們切實尊重地區國家為維護和平所做的努力，不要再把黑手伸向南海。