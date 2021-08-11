全球最大銅產國智利罷工呼聲高漲　Caserones銅礦8月10日起停工

據財聯社報道，由於勞資談判破裂，智利Caserones銅礦工人將於當地時間8月10日開始罷工。Caserones工會上月投票罷工後，智利政府一直參與協調勞資雙方的談判。



Caserones工會發表聲明稱，鑑於公司不願提高之前的報價，工會主要成員決定正式開始罷工。工會主席Marco Garcia表示，工人對公司的態度感到遺憾，他們在對話中已經用盡了一切方法，除了罷工別無他選。

Caserones銅礦由日本礦業金屬公司（JX Nippon Mining & Metals）旗下的Lumina公司運營，該銅礦2020年的產量約為12.7萬噸。Caserones工人罷工並非孤例，作為全球最大銅生產國，智利多個大型銅礦面臨罷工風險，這些工人選擇罷工都是源於對薪酬的不滿。

自新冠疫情爆發以來，銅價一路狂飆，給行業帶來豐厚利潤的同時，也激化了多方之間的矛盾，主要產銅國智利和秘魯均有意提高稅收，與此同時，當地礦工不滿目前的待遇，而礦業公司又不願割肉讓利，工人最終只能選擇罷工進行抗議。

必和必拓運營的Escondia銅礦和智利國營銅業公司Codelco擁有的Andina銅礦也處在緊張的勞資談判中，Escondia是全球第一大銅礦，其產量幾乎佔到全球銅供應總量的5%，Escondia銅礦2020年生產了118萬噸銅。

Codelco是全球最大的銅生產商，該公司旗下的Andina銅礦2020年噸產量為18.4萬噸，約佔Codelco去年總產量的11%。

近來多國新冠病例迅速增加，使得市場擔心銅需求會因此減少，對銅交易商而言，智利多個銅礦陷入勞資糾紛，部分緩解了這種擔憂。有分析指出，若Escondida、Andina、Caserones三大銅礦同時罷工，全球約有7%的銅產量將受到影響。

目前，Andina銅礦勞資雙方的談判有所緩和，Codelco和工會同意延長談判，工人將對最新的工資報價進行投票，結果將於當地時候8月11日公布。