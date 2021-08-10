東京奧運︱白羅斯跑手eBay拍賣獎牌　籌款資助受迫害同胞運動員

在東奧期間一名白俄羅斯女子短跑選手齊馬諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）受到國家政治迫害，在奧運期間被逼返國，害怕回國後遭到處分的她日前成為國際難民，現在已經在波蘭接受庇護。而她在9日於網路拍賣2019年歐洲運動會時奪得的獎牌，以支援與她同樣遭到當局迫害的同胞運動員。



24歲的齊馬諾斯卡雅原本要在2日參加女子200公尺短跑預賽，卻在前一天無預警被要求返國，遭白俄羅斯代表隊官員強行押往羽田機場，途中求援日警才獲救，而她被踢出代表隊的原因是公開批評「教練疏忽選手」。

+ 4

據悉白俄羅斯國內政治動盪，被指控「不法當選」的白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）持續鎮壓反政權派人士，對象包括菁英運動員，有些選手因參與街頭抗爭入獄，甚至有異議人士在日前無故曝屍荒野，震驚國際社會。

由於齊馬諾斯卡雅目前已經抵達安全的地方，因此她決定用自己的力量幫助「同樣受到魯卡申柯政權迫害」的運動員，她在eBay放上自己過去得到的獎牌進行拍賣，並透過聲援反對派運動員的組織「白俄羅斯運動團結基金會」發布聲明，「拍賣這面在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）贏得的接力賽銀牌，對她而言別具意義」。

而這塊獎牌的起標價是5000美元（約港幣3.89萬元），截至早上已經喊價到6100美金，賣出的資金將全數交付給「白俄羅斯運動團結基金會」。

延伸閱讀：除了政治因素，不少奪標運動員亦難敵現實 退役後為生活要賤賣獎牌▼▼▼

+ 3

另一方面，白俄羅斯總統盧卡申科在昨日舉行就任週年記者會，當被記者問到奧運期間白俄短跑女將齊馬諾斯卡雅在東京獲得波蘭庇護，如今拍賣獎牌幫助同胞時，盧卡申科嘲諷回應「齊馬諾斯卡雅在校成績第36名，還有什麼好說的，而且把她召回國是國際奧會的建議」。

延伸閱讀：奧運金牌二三事 得獎選手咬獎牌有2個原因（點圖了解更多）▼▼▼

+ 12

延伸閱讀：

白俄選手獲庇護 投奔波蘭與丈夫團聚

【本文獲「TVBS」授權轉載。】