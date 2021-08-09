奧運閉幕︱日本網友不滿表演冇代表性　瘋狂接龍經典「必看元素」

多災多難的 2020 年東京奧運在 8 月 8 日劃下了完美句點，雖然受到疫情影響，閉幕式也和開幕式一樣採取沒有觀眾的進行方式，許多選手也在比賽結束後便離開選手村，讓閉幕儀式顯得有些冷清。閉幕式中除了傳統的日本表演藝術之外，其他像是運用了《鬼滅之刃》主題曲、外加才女歌手 Milet 的演唱，讓典禮在端莊典雅之餘又添加了許多活潑現代的氛圍。



不過仍然有許多日本網友對奧運閉幕典禮覺得不太滿意，有一位名為 tenshicos 的推特網友，更是貼出了多張代表日本大眾文化的照片，寫道「這才是我們想要的開幕和閉幕式！」其中包括了「大量比卡超」、蜷川實花的風格攝影、歌舞伎表演、演歌女王小林幸子、寶塚歌舞劇團、初音等等，都是眾人相當熟悉的日本流行元素。

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這篇推特也迅速獲得了日本網友破萬的點讚與轉發，許多網友都認同無論在奧運的開幕或是閉幕式都沒有看到可以充分代表日本的內容，甚至還有不少網友認為雖然花了很大一筆經費，但開幕與閉幕式卻都顯得沈悶又無趣，各位台灣的網友你又怎麼看呢？

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