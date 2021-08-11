阿富汗首都瀕臨淪陷　塔利班政權勢將回朝？︱國際晨報

駐阿富汗的美軍和北約（NATO）軍隊會在9月完成撤軍，但他們完全撤出前，阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）已開始進攻。截至8月10日，塔利班已迅速攻佔6個省會，羸弱的政府軍節節敗退，塔利班掌權似乎已成定局。美媒8月9日引述一名阿富汗政府高官指，首都喀布爾（Kabul）或在數週內、即8月底淪陷。



塔利班自5月起對政府軍及聯軍發動攻勢，他們襲擾全境、圍攻大城市，令政府軍焦頭爛額。自7月29日以來，政府軍形勢急轉直下。塔利班8月6日攻佔尼姆魯茲省（Nimruz）省會扎蘭季（Zaranj），是自美國宣布撤軍以來，塔利班首次攻佔大型城市。他們亦攻佔昆都士省（Kunduz）同名首府，它是長久以來西方部隊抵禦塔利班的關鍵地區。薩爾普勒省（Sar-e Pul）議會領袖8月9日稱，政府軍現已完全撤出當地，幾名親政府民兵指揮官不戰而降。

政府軍曾在美軍空中火力支援下反擊，但效果微弱。美國國防部發言人柯比（John Kirby）更於8月9日稱，目前美國能做的不多，阿富汗政府軍需自謀生路。

↓更多與阿富汗有關的照片，請點擊放大觀看：

美國、中國、俄羅斯、巴基斯坦的代表8月11日會在卡塔爾首都多哈舉辦會議，就阿富汗局勢交換意見。他們計劃與阿富汗政府、以及塔利班代表會談。

▼想看更多有關阿富汗的文章，請點擊觀看：

塔利班三天連奪數省 美歐連發撤離通知預告大潰退

六萬塔利班發動重點進攻 阿富汗戰事面臨重大轉折

拋棄東突 示好中國：塔利班轉向的原因

阿富汗局勢｜塔利班持續攻佔多地 美國撤軍是戰略錯誤？

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。