立陶宛對中國要求召回駐華大使回應　稱續與發展台灣關係

中國因台灣問題要求立陶宛召回駐華大使一事，立陶宛外交部回應稱決心繼續發展同台灣的互利互惠關係。



就中方決定召回駐立陶宛大使一事，立陶宛外交部8月10日回應稱，立陶宛外交部對中方這一舉動表示「遺憾」。

立陶宛外交部並表示，本着「一個中國」原則，立陶宛同歐盟其他國家以及世界上許多國家一樣，「決心」繼續發展同台灣的互利互惠關係。

對中國決定召回駐立陶宛大使，歐洲聯盟對外事務部8月10日對此表示遺憾。

歐盟外交和安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）10日表示，歐盟承認中華人民共和國代表中國政府，但同時歐盟也有興趣與台灣進一步深化關係，因此歐盟在台北設有歐洲經貿辦事處。

馬斯拉里說，歐盟不認為在台灣或是台灣前來歐洲設置辦事處違反歐盟一個中國政策。

馬斯拉里進一步表示，雖然基本上這是中國和立陶宛的雙邊問題，但中國與歐盟成員國的雙邊關係也將不可避免會影響歐中整體關係。「歐盟對中國的行為表示遺憾，密切關注事件發展。」

2021年3月17日，立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯在德國出席記者會。（Reuters）

據中國外交部網站消息，中國外交部發言人8月10日就中方決定召回駐立陶宛大使發表談話。

中國外交部發言人指出，近一段時間，立陶宛政府不顧中方反覆交涉、曉以利害，宣佈允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」。

「此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。」

中國國台辦發言人馬曉光10日表示，大陸方面正告台灣民進黨當局，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，只能自食惡果。

「任何人都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」