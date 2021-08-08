澳洲外長：莫里森政府依然對澳中兩國恢復對話持開放立場

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）拒絕中國就恢復雙邊高層對話設定的條件，反駁莫里森（Scott Morrison）政府被貼上「反華」標籤。



據英國路透社8月7日報道，佩恩參加澳中商會期間提到，「中國方面建議我們說，如果我們滿足某些條件，他們將同意（與澳方）恢復對話。澳洲在對話問題上不設條件，我們現在不會答應他們提出的條件。」

佩恩承認，澳中關係前景黯淡，沒有跡象顯示，兩國之間的溝通在短時間內會恢復正常。澳洲不能滿足諸如2020年媒體廣為報道的中國大使館向澳方列出的14條「毒害雙邊關係」罪狀的條件，其中包括限制中方在澳洲的投資、禁止中國電訊巨頭華為、通過反外國干涉議案和澳洲發起新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源調查等。

佩恩還駁斥中國貼在莫里森政府上的「反華」標籤，「我們指出某些行為、某些挑戰或者某些雙方長期執行的一些規則方面的問題，並不等於我們『反華』或者反對任何其它國家」。同時強調，莫里森政府依然對澳中恢復對話持開放立場。

值得一提的是，按照慣例，中國駐澳洲大使館往年都會參加澳中商會，但是2021年並未派員參加。人們注意到，中國駐澳洲大使成敬業也罕見缺席。