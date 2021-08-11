拜登萬億基建方案解構　如何撥款「埋單」？｜新聞教室

經過數月的博弈，美國國會參議院終於通過1萬億美元跨黨派基建方案，大部分支出將用於道路、橋樑以及公交和物流等基礎設施。



8月10日，長達2,700頁的基建法草案以69比30的票數獲得通過，兩黨立法者都認為這項舉措將創造就業和刺激經濟。

包括參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在內的19名共和黨人都與民主黨人站在一線，對這項美國10多年來規模最大的基礎設施計劃投出了支持票。

接下來，這項法案將被提交到美國眾議院審議，預計在美國國會9月結束夏休後，正式進入討論程序。

具體包括哪些支出？

與社會服務等「軟」基礎設施相對應，這項法案主要聚焦道路、橋樑和隧道等「硬」基礎設施項目。

根據該法案，支出中最大的一部分——1100億美元—將用於道路和橋樑等項目，另外660億美元將撥給客運和貨運鐵路。

此外，公共交通系統將獲得390億美元資金，機場將獲得約200億美元資金用於改善跑道和航站樓，以及50億美元用於空中交通管制。港口和水路將獲得170億美元， 另有150億美元將用於支持電動車充電和採購的基礎設施建設。

在非交通支出方面， 730億美元將用於升級美國電網，另外650億美元將分配給各州，用於改善寬帶接入。另有550億美元用於改善清潔飲用水的供應。

如何支付？

1萬億美元基建計劃中的5500億美元將在未來5年內以聯邦撥款的形式發放，其餘的資金通常會按年度分配。

法案支持者堅稱，將通過一系列措施來避免增加國家赤字，並且不會通過提高稅收的方式來支付方案支出。

具體措施包括重新利用逾2000億美元未動用的抗疫資金，同時推遲聯邦醫療保險（Medicare）退稅，預計這將省出500億美元。

一些州將返還原本用於失業保險的未使用聯邦基金，預計還將省出500億美元。另外，一項要求向美國國稅局報告加密貨幣交易訊息以加強稅務合規的計劃預計將為聯邦政府帶來額外280億美元的收入。

但這些措施是否能覆蓋該基建計劃的全部成本仍存在質疑。美國國會預算辦公室(Congressional Budget Office)日前發布分析報告稱，預計該法案將在未來10年增加2560億美元的預計赤字之。

有什麼不見了？

儘管這是一筆規模超前的基礎設施投資計劃，但與白宮最初提議的2.3萬億美元支出案相比，還是大幅縮水了。

最初的提案中包括了數千億美元用於應對氣候變化的支出，例如投資研發、製造業和清潔能源稅收抵免等。另外還包括了一些軟性基礎設施投資計劃，比如擴大醫療保險和普及幼兒園以下兒童的教育。

這些項目可能會被納入接下來即將進入被參議院民主黨推進的反貧窮及氣候計劃。參議院民主黨人8月9日提出一個跨越10年、總值3.5萬億美元（約27.3萬億港元）的預算案框架，用於醫療、兒童及長者照護、教育以及應對氣候變化。

參議院10日立即以50比49票通過推進民主黨人提出、更大規模的3.5萬億美元預算決議投票的程序，對預算決議案的正式投票將在未來幾天內進行，一旦通過將開啟不需要共和黨支持就能獲批的預算協調（budget reconciliation）程序。

剛剛在參議院獲批的跨黨派基建法案，以及即將投票表決的預算決議，都將提交至美國眾議院審議。眾議院議長、民主黨籍領袖佩洛西（Nanci Pelosi）一再重申，參議院必須通過上述兩項提案，否則眾議院不會考慮單獨開啟對任一法案的投票表決。