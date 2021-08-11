美國聯合20印太國家　舉行東南亞合作與訓練海上演習

美海軍8月10日稱，包括美海軍在內的21個印太夥伴國家的海軍、美國各機構和國際組織的海上力量，8月10日在新加坡開始了第20次東南亞合作與訓練演習（SEACAT）。



美海軍第七艦隊8月10日發表聲明稱，第20次東南亞合作與訓練是多邊演習，旨在加強東南亞國家之間的合作，提供相互支持和一個共同的目標，以使用標準化的戰術、技術和程序來應對海上領域的危機、突發事件和非法活動。

美海軍第七艦隊司令、海軍中將托馬斯（Karl Thomas）表示，「在這個地區，我們的夥伴關係的力量至關重要，我們合作的能力和意願至關重要。2021年的東南亞合作與訓練，旨在加強我們的互相操作性，以解決我們共同的海上安全關切，並維護基於規則的國際秩序。」

聲明稱，演習場景旨在鼓勵各國使用海上力量，以增進對行動環境的了解，建設人道主義支持任務的能力，並維護國際法和規範。

東南亞合作與訓練促進對東南亞海上夥伴關係、安全與穩定的共同承諾。21個國家將參加這次迄今為止規模最大的演習，其中包括澳洲、孟加拉國、汶萊、加拿大、法國、德國、印度、印尼、日本、馬來西亞、馬爾代夫、新西蘭、菲律賓、韓國、新加坡、斯里蘭卡、泰國、東帝汶、英國、美國和越南。

新加坡國際融合中心的海上運營中心，將成為東南亞海域模擬可疑船舶，對合同商船進行跟蹤的危機協調和訊息共享中心。各國將使用所有可用的海上領域感知工具，為其他國家的作戰中心和海上巡邏偵察機，或水面設備，提供線索和聯繫訊息，以執行國際規則、法律和規範。

第7驅逐艦中隊指揮官奧格登（Tom Ogden）上尉表示，「該方案旨在鼓勵各國通過海域感知資產進行合作，以更好地理解行動並遵守國際規範。實施多邊、多平台攔截，有助於我們的東南亞夥伴，為未來可能的現實世界接觸做好準備。」

此次東南亞合作與訓練總共包括10艘船和400多名人員。美國海軍的參與者包括塔爾薩號航空母艦，第7驅逐艦中隊的工作人員，被分配到72特遣隊的P-8A海神飛機，以及特遣隊73、76，美國第七艦隊，美國太平洋艦隊的人員。

此次多邊演習，還將包括印度太平洋司令部負責緝毒工作的西聯合特遣部隊，美國國防部的大規模殺傷性武器支援機關「國防威脅減少局」等部門。