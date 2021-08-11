華為孟晚舟引渡案｜8月19日結束審理　秋季正式宣判

孟晚舟案最新進展如何？將於何時宣判最終結果？媒體披露更多詳情，稱孟晚舟引渡案最早將於8月19日完成全部審理，預計秋季正式做出裁決。



2021年8月4日，中國華為首席財務官孟晚舟引渡案最後階段庭審開始。（AP）

央視報道，8月10日，中國華為公司首席財務官孟晚舟引渡案對「程序濫用」採取「司法補救」的審理結束。

加拿大檢方10日否認加美兩國政府和執法部門在孟晚舟引渡案存在任何不當行為，因此反對採取「司法補救」措施，反對終止引渡程序。

至此，由代表孟晚舟的辯方律師提出的兩大申訴的審理就全部結束。

第一項申訴是，孟晚舟引渡案不符合雙重犯罪，在2020年5月27日被加拿大法官駁回。

2021年8月10日結束的是對第二項申訴，即孟晚舟引渡案存在濫用司法程序的審理。

按照加拿大法庭商議的排期，法庭從8月11日開始進行「遞解」審理，也就是審理是否准予引渡。

加拿大法庭還商定，孟晚舟引渡案最早將於8月19日完成全部審理。但是法官沒有表示何時公布孟晚舟案判決結果，外界預計會推遲至少幾個星期才能公布。

路透社10日報道稱，孟晚舟引渡案的聽證會已進入最後階段，加拿大法官將對孟晚舟的引渡提出建議。預計對孟晚舟引渡案的裁決將於2021年秋季做出。

8月11日，中國遼寧省丹東市中級人民法院依法對加拿大籍被告人斯帕弗（Michael Spavor）為境外刺探、非法提供國家秘密一案公開宣判，認定斯帕弗犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判處有期徒刑11年，並處沒收個人財產人民幣5萬元，驅逐出境。

渥太華指責北京在進行「人質外交」，以換取加拿大釋放孟晚舟。中國則否認了這兩起案件之間有關聯的說法，並警告稱，除非孟晚舟被釋放，否則將有不明確的後果。