科莫辭職｜紐約人反應：這是勝利與欣慰　但也有惋惜

性騷擾醜聞纏身，美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）宣布辭職。他的辭職對很多人來說會是好消息，象徵着女性對抗職場不公與性騷擾的勝利。科莫過去確實對紐約有相當貢獻，他最終



科莫在8月10日發表講話，稱將會辭任紐約州長職務，由副州長霍楚爾（Kathy Hochul）接替。科莫把自己的行為歸咎於「未能理解世代與文化的轉變」，對自己造成的冒犯致歉。

科莫被指過去多次對女性下屬作出性騷擾，他雖然一再否定，但在8月的一份詳細調查報告公開後，公眾對他的指責聲音大增，州議會甚至已準備彈劾他。《紐約時報》報道指科莫原有意繼續抵抗，但看着形勢急轉直下，同時面對黨友孤立，最終只能辭職下台。

圖為8月10日，紐約州州長科莫在電視發表聲明，決定辭職。（Reuters）

科莫辭職的消息很快傳遍美國社交媒體，很多人給予欣慰和勝利的呼聲。一名參與告發，曾與科莫一起工作的房屋部女秘書欣頓（Karen Hinton）表示，這會是一個強力的呼籲，讓女性站出來說話。

很多州議會和政府人員都鬆一口氣，隨着州議會準備彈劾科莫，很多人擔心科莫會決意抗爭到底，演變成政治內鬥，令政府運作停擺。總統拜登（Joe Biden）也在科莫辭職後發表聲明，表示尊重他的決定。

科莫還是得到了一些官員與公眾同情，特別是他過去對州與抗疫的貢獻。紐約市皇后區代表，明年有意競選州長的民主黨眾議員索齊（Thomas Suozzi）表示，希望下一任州長能繼續科莫政府的積極成就。

圖為8月10日，紐約州州長科莫在宣布辭職後，前往另一個辦公地方。（Reuters）

拜登亦對科莫的工作給予肯定：「他做得非常出色，不論是大選投票或是基建，所有的事情。因此事件令人感到悲傷。」

發表調查報告，紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）表示到，科莫的辭職是朝向正義的一步，但不得不感謝科莫對紐約州的貢獻，形容事件是一個令人惋惜的結局。

在紐約工作的護士，亦有人對科莫在積極抗疫工作上表示感激。一名居住在紐約州長島，32歲的護士拉奧（Karishma Rao）表示，作為一名護士，他很尊重科莫在疫情期間所做的一切，但仍對他的所為感到失望。