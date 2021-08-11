捲性騷擾醜聞　美國紐約州州長科莫辭職

捲入性騷擾醜聞的美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）辭職，他宣布：「我的辭呈將在14天後生效。」他指辭職是出於對紐約州的「愛」，同時考慮到政府能否運作是攸關重要。他認為目前情況下，離開是最好選擇，讓政府回歸政府的職能。



科莫的性騷擾醜聞不斷升溫。隨該州檢察總長詹姆斯（Letitia James）發布針對其不當行為的調查報告，顯示科莫曾性騷擾多名現任和前任紐約州政府僱員，對她們進行「討厭和未經同意的觸摸」，並發表大量具挑逗意味的冒犯性言語。

而科莫手下的「頭號助理」已引咎辭職。報告指該助理長期扮演著「幫兇」角色，曾協助科莫報復受害人。同時科莫的行政助理Brittany Commisso實名舉報科莫「襲胸」，是性醜聞爆發以來最嚴重的指控。

在調查報告公布當日，包括總統拜登在內的民主黨人和共和黨人紛紛要求科莫辭職。他當時堅稱自己無辜，發佈14分鐘的片段為自己辯護，且拒絕辭職。至今科莫仍堅稱自己無辜，堅決否認故意對女性表現出任何不尊重或觸碰任何人。

科莫的職位將由同屬民主黨的62歲的副州長胡楚 （Kathy Hochul） 接替，完成餘下的任期，成為紐約州首位女性州長。