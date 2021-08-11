加拿大人斯帕弗遭判監11年　美國及德國呼籲放人

孟晚舟案進入關鍵時刻，加拿大人斯帕弗（Michael Spavor）在中國被判處11年監禁，美國對判決表示強烈譴責，批評中國公然將人當做「交易籌碼」。國務卿布林肯 （Antony Blinken）敦促北京即時及無條件地放人。



路透社報道，針對中國法院8月11日以間諜罪判處加拿大人斯帕弗11年監禁，美國駐中國大使館發布聲明表示譴責。

美國駐華大使館一名官員發表聲明稱，斯帕弗和另一名被拘留的加拿大人康明凱（Michael Kovrig）應立即獲釋。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國駐中國大使館在聲明中強烈譴責對斯帕弗的這一判決，稱這是「公然企圖」利用人作為「討價還價的籌碼」。

布林肯表示，斯帕弗和康明凱在兩年半多的任意拘留期間，沒有得到最低限度的法律程序保護。他批評任意拘留個人以施壓外國政府的做法是完全不可接受，強調民眾永遠不應該被用作談判的籌碼。」

他指出，美國還對這些法律程序缺乏透明度深感不安，並與加拿大一同呼籲根據《維也納領事關係公約》和《中加領事協定》，為斯帕弗和康明凱提供全面領事探訪，同時敦促北京當局同意加拿大官員和其他外國外交官出席兩人的審訊過程。

德國外長馬斯（Heiko Mass）發表聲明，指兩名加拿大公民被判罪名成立，是對中國領導層宣稱的加強法治帶來另一打擊，因此呼籲北京立即釋放斯帕弗及康明凱。

英國、澳洲、新西蘭等25個國家的大使，以及美國、日本、德國、法國、歐盟、意大利與瑞典等國家的外交官參加了8月11日在加拿大駐華大使館舉行的記者招待會。

加拿大駐華大使館代辦（Jim Nickel）對記者說，斯帕弗和康明凱被拘留的時間，以及中國政府持續「將他們與孟晚舟聯繫在一起」，清楚地表明，他們是「為了政治槓桿目的而被任意拘留」。

路透社指出，在斯帕弗案宣判之際，代表華為副董事長孟晚舟的加拿大律師正在做最後的努力，說服當地法院不要將孟晚舟引渡到美國。渥太華和華盛頓認為此案是與北京更廣泛外交爭端的一部分。

中國外交部發言人多次強調，加拿大公民的案件是由於涉嫌危害中國國家安全，中國司法機關依法辦案，是一個純粹依法辦事的事件。

中方指出，中國公民孟晚舟事件與康明凱、斯帕弗性質完全不一樣，加拿大政府不要混為一談，同時強調孟晚舟是無辜，呼籲加拿大無罪釋放孟晚舟。