東京奧運｜拜登向菅義偉恭賀成功舉辦奧運　吉爾感謝日方款待

日本首相菅義偉和美國總統拜登（Joe Biden）8月10日舉行15分鐘電話會談，美國第一夫人吉爾（Jill Biden）也有份參與。拜登對東京奧運成功舉辦表示祝賀，並再次強調美日聯盟的重要，以實現自由和開放的印度太平洋。



日本外務省表示，會議開始，拜登對最近於東京成功舉行的奧運表示祝賀。對此，菅義偉表示，由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響，奧運不得不推遲一年，並受到各種限制條件，但作為主辦國已經履行了自己的責任，成功完成舉辦奧運。菅義偉對美國政府為東京舉辦奧運所提供的一貫大力支持和合作表示衷心感謝。吉爾對訪問日本期間日方的熱情接待表示感謝，並表示她和菅義偉建立了終身的友誼。

美日兩方還讚揚參加奧運的美國和日本運動員。菅義偉還表示，將盡最大努力確保於東京安全舉行殘奧。拜登指，美國強烈支持舉辦這次殘奧。

兩國首腦再次重申，承諾繼續加深密切合作，加強美日聯盟，實現「自由和開放的印度太平洋」。