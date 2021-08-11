2024巴黎奧運｜太空站裏吹色士風的是誰？一個最浪漫太空人故事

歷時17天，自準備階段便飽受熱議的東京奧運會終於落下了帷幕。在閉幕式上的巴黎8分鐘裏，從廢舊鐵道上的鋼琴，到小輪車手在屋頂上的深入穿行，巴黎這座城市的風貌我們一覽無餘。在短片背景的法國國歌《馬賽曲》下，巴黎各地的音樂家和運動員讓很多網友直呼：玩兒浪漫，這次的8分鐘還真是有一套。



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其中，最讓人印象深刻的莫過於法國太空人托馬斯・佩斯凱（Thomas Pesquet）在國際太空站吹響《馬賽曲》最後一段旋律的畫面了。人類的科技、藝術、精神在這一刻融為一體，如太空站旁的太陽般耀眼。

待托馬斯演奏結束，鏡頭緩緩切至日光處升的地平線，浩渺宇宙和渺小的人類個體以科學和人文為載體，在此時碰撞出極致的太空浪漫。看到這一幕，有一些眼尖的網友指出托馬斯吹色士風的場景和2018年的某張爵士樂唱片封面如出一轍……

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如今，有了兩年多的太空任務執行經驗，現年43歲的托馬斯已經在2021年3月被任命為國際太空站的站長。在法國人中，他是第一個身兼如此要職的人，而代表法國形象，出現在世界矚目的奧運宣傳片中，作為該國的太空人他也是第一個。閉幕式期間，托馬斯便代表法國與日本同事也舉行了一個小小的奧運會會旗交接儀式，在太空與地面的人們遙相呼應，令人動容。

但說回關於太空演奏這件事，在我國2013年的神舟十號上其實便出現過。神十太空人張曉光和妻子視頻通話的那一天是他們二人的結婚紀念日，張曉光以口琴吹奏一曲《婚禮進行曲》送給妻子感謝她的付出和辛苦。沒過兩天，同行的太空人王亞平也在太空為自己的母親送上一曲《白髮親娘》。親情愛情跨越時代，也跨越宇宙，無論何時都是維繫人類發展的紐帶。

自巴黎8分鐘吹奏色士風那幕放出後，也有很多中國網友對2022年的冬奧會也提出了期待。雖然屆時真正的儀式安排我們不得而知，但相信在我們天宮太空站服役期間，這樣的太空浪漫，一定還會有更多。

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