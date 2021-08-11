加拿大人在華獲刑11年　加前駐華大使呼籲抵制北京冬奧

加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）被中國法院判處11年監禁，中加關係再度緊張，加拿大前駐華大使呼籲抵制北京冬奧會。



8月11日，中國遼寧省丹東市中級人民法院依法對加拿大籍被告人斯帕弗為境外刺探、非法提供國家秘密一案公開宣判，認定斯帕弗犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判處有期徒刑11年，並處沒收個人財產人民幣5萬元，驅逐出境。

此前一天，8月10日，中國遼寧省高級人民法院對加拿大籍被告人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品上訴一案，依法進行二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。

遼寧省大連市中級人民法院依法以走私毒品罪判處謝倫伯格死刑，並處沒收個人全部財產。

據加拿大廣播公司報道，加拿大前任駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）8月10日在接受雜誌《權力與政治》訪問時說，有鑑於中國對謝倫伯格案的處理，加拿大應該抵制2022年的北京冬奧會。

謝倫伯格最初被判處15年徒刑，在重審之後，謝倫伯格的刑責被升級為死刑。

中國法院於2019年1月做出判處謝倫伯格死刑的決定，而該判決結果是在孟晚舟被捕後一個月發生的。

中國駐加拿大使館發言人對加拿大外長的聲明回應稱，加方此舉嚴重侵犯中國司法主權，嚴重違背法治精神。中方對此予以強烈譴責。

中國外交部發言人多次強調，加拿大公民的案件是由於涉嫌危害中國國家安全，中國司法機關依法辦案，是一個純粹依法辦事的事件。