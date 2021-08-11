以色列外長出訪摩洛哥　外交關係正常化後首次

以色列外長拉皮德（Yair Lapid）8月11至12日訪問北非國家摩洛哥（Morocco），是兩國2020年12月宣布外交關係正常化後，以色列首次派外長到訪當地。
拉皮德率領部長級代表團、為以色列駐摩洛哥首都拉巴特（Rabat）的外交機構揭幕。他也會到訪卡薩布蘭卡（Casablanca） 伯特利猶太教堂（Temple Beth-El），以及與摩洛哥外長布里塔（Nasser Bourita）會談。
拉皮德說，這次有歷史意義的訪問對摩洛哥猶太社群、以及有摩洛哥血統的以色列人來說，是一個延續悠久友誼、深遠根源、以及傳統的旅程。
以色列去年與摩洛哥、巴林（Bahrain）、阿聯酋（UAE）及蘇丹（Sudan）邁向關係正常化，拉皮德亦在6月底訪問阿聯酋，討論加強應對伊朗的問題。
以色列在1948年立國前，摩洛哥曾是區內其中一個容納最多猶太人的國家。在1948至1964年間，大約25萬名猶太人從該國移居至以色列。而目前居於摩洛哥的猶太人只有約3000人。
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